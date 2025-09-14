Έρευνα: Το ένα τρίτο των εργοδοτών στη Βρετανία παρακολουθεί τους εργαζομένους του

Μεγάλη έρευνα αποκάλυψε ότι η ηλεκτρονική παρακολούθηση στους εργασιακούς χώρους ακολουθεί ανοδική πορεία

Έρευνα: Το ένα τρίτο των εργοδοτών στη Βρετανία παρακολουθεί τους εργαζομένους του
Το ένα τρίτο των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί τεχνολογία «bossware» για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των εργαζομένων, με τις πιο συνηθισμένες μεθόδους να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των email και της περιήγησης στο διαδίκτυο.

Οι ιδιωτικές εταιρείες είναι πιο πιθανό να εφαρμόζουν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και ένας στους επτά εργοδότες καταγράφει ή ελέγχει τη δραστηριότητα στην οθόνη, σύμφωνα με μια έρευνα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο που εκτιμά την έκταση του φαινομένου στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Τα ευρήματα, τα οποία κοινοποιήθηκαν στην εφημερίδα Guardian από το Chartered Management Institute (CMI), βασίζονται σε απαντήσεις εκατοντάδων διευθυντικών στελεχών στο Ηνωμένο Βασίλειο και υποδηλώνουν ότι έχει σημειωθεί πρόσφατα αύξηση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης στην εργασία.

Το 2023, λιγότερο από το ένα πέμπτο των ατόμων πίστευαν ότι παρακολουθούνταν από τον εργοδότη τους, σύμφωνα με τα ευρήματα του Information Commissioner’s Office (ICO), της υπηρεσίας που ασχολείται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη Βρετανία. Το εύρημα ότι περίπου το ένα τρίτο των διευθυντών αναφέρουν ότι οι οργανισμοί τους παρακολουθούν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των εργαζομένων σε συσκευές που ανήκουν στον εργοδότη είναι πιθανώς υποτιμημένο, καθώς περίπου το ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι είδους παρακολούθηση πραγματοποιούν οι οργανισμοί τους.

Πολλά συστήματα παρακολούθησης έχουν ως στόχο την πρόληψη εσωτερικών απειλών και την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και την ανίχνευση πτώσεων της παραγωγικότητας. Ωστόσο, η τάση αυτή φαίνεται να προκαλεί ανησυχία. Μια μεγάλη μειοψηφία των διευθυντών αντιτίθεται στην πρακτική αυτή, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη με το προσωπικό και παραβιάζει την προσωπική τους ιδιωτικότητα, σύμφωνα με τα ευρήματα του CMI.

Παραβίαση της ιδιωτικότητας των εργαζομένων

Ένας διευθυντής σε μια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία αναπτύσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των οθονών του προσωπικού με σκοπό την παρακολούθηση της απόδοσης, δήλωσε ότι αυτό είναι «ανησυχητικό».

«Δεν εμπιστεύονται τους υπαλλήλους τους να κάνουν τη δουλειά τους και θέλουν να τους αντικαταστήσουν με τεχνητή νοημοσύνη;», αναρωτήθηκαν.

Ένας πάροχος υπηρεσιών παρακολούθησης υπαλλήλων προσφέρει αναφορές για τον «αδρανή χρόνο» των εργαζομένων, την «παρακολούθηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων» και τη χρήση μη εγκεκριμένης τεχνητής νοημοσύνης ή κοινωνικών μέσων, καθώς και «πραγματικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων στιγμιότυπων οθόνης, εγγραφών οθόνης, πληκτρολογήσεων και χρήσης εφαρμογών».

Σε απάντηση στα ευρήματα, η ICO δήλωσε ότι οι εργοδότες «πρέπει να ενημερώνουν τους υπαλλήλους τους για τη φύση, την έκταση και τους λόγους της παρακολούθησης» και ότι η υπερβολική παρακολούθηση «μπορεί να υπονομεύσει την ιδιωτικότητα των ατόμων, ειδικά αν εργάζονται από το σπίτι». Προειδοποίησε ότι «θα λάβει μέτρα αν χρειαστεί».

Πέρυσι, η ICO απαγόρευσε στην εταιρεία εξωτερικής ανάθεσης Serco να χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων για την παρακολούθηση της παρουσίας του προσωπικού σε μια αλυσίδα κέντρων αναψυχής.

Η παρακολούθηση συχνά ισοδυναμεί με ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ανέφερε η CMI. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «υπάρχει μακροπρόθεσμη επίδραση αν αισθάνεστε ότι αυτό μοιάζει με τον Μεγάλο Αδελφό και ότι σας παρακολουθούν».

«Εάν χρησιμοποιείται, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εργοδότες να ενημερώνουν, διαφορετικά αυτό θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων», δήλωσε η Petra Wilton, διευθύντρια πολιτικής και εξωτερικών υποθέσεων του CMI.

«Ενοχλητική και καθαρά παρενοχλητική» τακτική

Ένας πρώην ανώτερος υπάλληλος μιας δημόσιας αρχής μεταφορών, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, χαρακτήρισε την παρακολούθηση που υπέστησαν, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ημερολογίου τους, «ενοχλητική και καθαρά παρενοχλητική».

«Ξεκίνησε με την παρακολούθηση και κατέληξε με την αποχώρησή μου, επειδή ήμουν πολύ εξοργισμένος», δήλωσαν. Ένας στους έξι διευθυντές δήλωσε επίσης στους ερευνητές του CMI ότι θα σκεφτόταν να αναζητήσει νέα θέση εργασίας, εάν η οργάνωσή του άρχιζε να παρακολουθεί τις διαδικτυακές δραστηριότητες των υπαλλήλων στις συσκευές εργασίας.

Μεταξύ των διευθυντών που γνώριζαν ότι οι οργανώσεις τους πραγματοποιούσαν παρακολούθηση, το 35% παρακολουθούσε τα email. Συνολικά, η παρακολούθηση των ωρών σύνδεσης και αποσύνδεσης και της πρόσβασης στο σύστημα ήταν η πιο δημοφιλής μορφή παρακολούθησης.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το 53% των διευθυντών υποστήριζε την παρακολούθηση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των υπαλλήλων στις συσκευές που ανήκουν στον εργοδότη, αλλά το 42% αντιτάχθηκε, κυρίως επειδή υπονομεύει την εμπιστοσύνη, αλλά και επειδή πιστεύουν ότι δεν βελτιώνει την απόδοση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά ή να οδηγήσει σε άδικες κρίσεις ή πειθαρχικές ενέργειες.

