Αρτέμιος Μίντζας: Αυτός είναι ο 60χρονος ομογενής που πυροβολούσε για δύο ώρες στο Σίδνεϊ

Αυτός είναι ο Έλληνας ομογενής που κατηγορείται ότι πυροβολούσε για δύο ώρες

Τρόμο έσπειρε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ένας 60χρονος ομογενής, ο οποίος πυροβολούσε επί δύο ώρες τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 άτομα, το βράδυ της Κυριακής.

Πρόκειται για τον 60χρονο Αρτέμιο Μίντζα, πατέρα δύο παιδιών, που ζει μόνος και εργάζεται στον Σιδηρόδρομο του Σίδνεϊ. Ο 60χρονος πυροβόλησε περίπου 50 φορές εναντίον πεζών, αυτοκινήτων και κτιρίων, πριν συλληφθεί από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, νωρίς το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με το ABC (Australian Broadcasting Corporation), ο 60χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ αυτών και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένας 50χρονος άνδρας, δέχτηκε σφαίρα στο λαιμό και στο στήθος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ενώ υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Πέντε ακόμη άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Αρτέμιος Μίντζας κατηγορείται ότι αντάλλαξε πυρά με αστυνομικούς για τουλάχιστον δύο ώρες, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε ως «ιδιαίτερα επικίνδυνη». Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο 60χρονοςείχε ταμπουρωθεί και πυροβολούσε «αδιακρίτως», με καραμπίνα διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από επιχείρηση, με σφαίρες να πλήττουν τουλάχιστον 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου.

Ο ομογενής συνελήφθη γύρω στις 9:30 το βράδυ (τοπική ώρα, 5:30 το πρωί ώρα Ελλάδας), όταν ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα. Κατασχέθηκαν ένα τουφέκι και πυρομαχικά. Ο ίδιος μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο με τραύμα στο μάτι από σπασμένο γυαλί και υποβλήθηκε σε έλεγχο σωματικής και ψυχικής κατάστασης.

Ο Μίντζας είναι αντιμέτωπος με συνολικά 25 αδικήματα, μεταξύ αυτών 18 για πυροβολισμούς με πρόθεση ανθρωποκτονίας, κατοχή γεμάτου όπλου και χρήση πυροβόλου όπλου για αποφυγή σύλληψης.

Το κίνητρο του παραμένει ασαφές

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα το μεσημέρι, ο αναπληρωτής διοικητής Στίβεν Πάρι δήλωσε ότι ο Μίντζας «συνεργάζεται και μιλάει ελεύθερα με την αστυνομία», ενώ συμπλήρωσε ότι ο 60χρονος δεν είχε καμία σχέση με το οργανωμένο έγκλημα ή την τρομοκρατία και ότι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ, ούτε έχει ιστορικό ψυχικής ασθένειας.

«Είναι απίστευτο ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του ή υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς εξαιτίας αυτού», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής Πάρι. «Στα 35 χρόνια που υπηρετώ στην αστυνομία, έχουν συμβεί πολύ λίγα περιστατικά αυτού του είδους, όπου κάποιος πυροβολεί τυχαία, στοχεύοντας ανθρώπους που περνούν με τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο».

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο Μίντζας δεν είχε άδεια οπλοφορίας, ενώ διερευνάται πώς απέκτησε το όπλο και αν ήταν νόμιμο.

Ντόπιοι περιέγραψαν στα ΜΜΕ τον εφιάλτη που έζησαν. Μία ιδιοκτήτρια εστιατορίου που βρίσκεται δίπλα στο διαμέρισμα του δράστη δήλωσε ότι «ξαφνικά άρχισε ένα ατελείωτο "μπαμ μπαμ μπαμ", χωρίς σταματημό», προσθέτοντας πως η μυρωδιά από το μπαρούτι έφτασε μέχρι μέσα στο μαγαζί.

Η ίδια και οι πελάτες κλείστηκαν μέσα στο εστιατόριο μέχρι τις 10 το βράδυ, κατόπιν οδηγιών της αστυνομίας.