Ο ομογενής ﻿Αρτέμιος Μίντζας πυροβολούσε για δύο ώρες στο Κρόιντορ Παρκ στο Σίδνεϊ

Αυτός είναι ο Έλληνας ομογενής που κατηγορείται ότι πυροβολούσε για δύο ώρες

Ο 60χρονος ομογενής Αρτέμιος Μίντζας, που ζει στο Σίδνεϊ, συνελήφθη, καθώς φέρεται να είναι ο άνθρωπος που πυροβολούσε επί δύο ώρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 16 άτομα στο προάστιο Κρόιντον Παρκ.

Σύμφωνα με το ABC (Australian Broadcasting Corporation), ο 60χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ αυτών και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Αρτέμιος Μίντζας κατηγορείται ότι αντάλλαξε πυρά με αστυνομικούς για τουλάχιστον δύο ώρες, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε ως «ιδιαίτερα επικίνδυνη».

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο 60χρονος πυροβολούσε από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από επιχείρηση, με σφαίρες να πλήττουν τουλάχιστον 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου.

Ο ομογενής συνελήφθη γύρω στις 9:30 το βράδυ (τοπική ώρα, 5:30 το πρωί ώρα Ελλάδας), όταν ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα. Κατασχέθηκαν ένα τουφέκι και πυρομαχικά. Ο ίδιος μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο με τραύμα στο μάτι από σπασμένο γυαλί και υποβλήθηκε σε έλεγχο σωματικής και ψυχικής κατάστασης.

Ντόπιοι περιέγραψαν στα ΜΜΕ τον εφιάλτη που έζησαν. Μία ιδιοκτήτρια εστιατορίου που βρίσκεται δίπλα στο διαμέρισμα του δράστη δήλωσε ότι «ξαφνικά άρχισε ένα ατελείωτο "μπαμ μπαμ μπαμ", χωρίς σταματημό», προσθέτοντας πως η μυρωδιά από το μπαρούτι έφτασε μέχρι μέσα στο μαγαζί.

Η ίδια και οι πελάτες κλείστηκαν μέσα στο εστιατόριο μέχρι τις 10 το βράδυ, κατόπιν οδηγιών της αστυνομίας.