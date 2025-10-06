Αυστραλία: Τρόμος στο Σίδνεϊ – 20 τραυματίες από πυρά ενόπλου σε πολυσύχναστο δρόμο

Άνδρας άνοιξε πυρ την Κυριακή σε πολυσύχναστο δρόμο στο Σίδνεϊ, προτού συλληφθεί, ανακοίνωσε η αυστραλιανή αστυνομία, η οποία έκανε λόγο για 20 τραυματίες, κυρίως από θραύσματα.

Ο φερόμενος ως δράστης «πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.

Εκτιμάται πως πυροβόλησε «από 50 ως 100» φορές, διευκρίνισε ο Στίβεν Πέρι, προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας στη Νότια Νέα Ουαλία.

Δυο ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε 60χρονο, τον οποίο βαραίνουν υποψίες πως ήταν ο άνδρας ο οποίος άνοιξε πυρ, σε διαμέρισμα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες για τραύματα που υπέστη κατά τη σύλληψη.

Άνδρας πήγε σε νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα μετά το συμβάν και νοσηλεύεται σε «σοβαρή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε άλλους δεκαεννέα προσφέρθηκαν φροντίδες για τραυματισμούς που υπέστησαν από θραύσματα, κυρίως γυαλιών, κάποιοι εκ των οποίων χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Οι επιθέσεις με χρήση πυροβόλων όπλων που βάζουν στο στόχαστρο πλήθη είναι συγκριτικά σπάνιες στην Αυστραλία.

Τα αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα έχουν απαγορευτεί στη χώρα-ήπειρο της Ωκεανίας μετά την επίθεση του 1996 στο Πορτ Άρθουρ, στην Τασμανία, όταν άνδρας που σύμφωνα με τις αρχές έδρασε μόνος σκότωσε 35 ανθρώπους.