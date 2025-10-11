Πυροβολισμοί στη Γερμανία: Τουλάχιστον τρεις τραυματίες σε κατάστημα αθλητικών στοιχημάτων

Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ σε πλατεία της γερμανικής πόλης Γκλίσεν το απόγευμα του Σαββάτου (11/10).

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους να παραμένει ασαφής. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κατάστημα αθλητικών στοιχημάτων στην κεντρική πλατεία της Γκλίσεν, σύμφωνα με το hessenschau.de.

Ένα άτομο συνελήφθη κατά τις 8 το απόγευμα (9 μ.μ. ώρα Ελλάδος), αναφέρει το hessenschau.de.

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε αρκετές φορές μέσα στο κατάστημα στοιχημάτων και άλλη μία φορά ενώ έφευγε από το κτίριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 3:10 μ.μ. και ο δράστης διέφυγε με τα πόδια. «Με βάση τη συνολική κατάσταση», η αστυνομία πιστεύει ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την πλατεία και τον τόπο του εγκλήματος καθώς συλλέγονται στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ασαφές παραμένει το κίνητρο

Για λόγους έρευνας, οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του συμβάντος ή τα πιθανά κίνητρα του δράστη.

