Μακελειό στο Μισισίπι: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η μικρή πόλη Λίλαντ στην πολιτεία Μισισίπι των ΗΠΑ έπειτα από σοβαρό περιστατικό πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου (11/10) που άφησε πίσω του τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον άλλους δώδεκα τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δήμαρχος της Λίλαντ, Τζον Λι, δήλωσε στο CBS News ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα και ότι τέσσερις από τους τραυματίες διακομίστηκαν αεροπορικώς σε τοπικά νοσοκομεία.

Δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση και η έρευνα συνεχίζεται.

Η ένοπλη επίθεση συνέβη σε κεντρικό δρόμο, σύμφωνα με τον Λι.

Οι δρόμοι της μικρής πόλης ήταν πιο γεμάτοι από κόσμο από συνήθως καθώς το τοπικό λύκειο είχε προγραμματίσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου για να γιορτάσει την επιστροφή των αποφοίτων, μια ετήσια παράδοση στις ΗΠΑ, που συνήθως πραγματοποιείται το φθινόπωρο, όταν οι πρώην μαθητές καλούνται να επιστρέψουν για να γιορτάσουν το πνεύμα του σχολείου και της κοινότητας, αναφέρει το BBC.

Η Λίλαντ είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2020, έχει πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους.

*Με πληροφορίες από CBS News, BBC

