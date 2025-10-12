Ανεπανάληπτο θέαμα με φάλαινες στα ανοιχτά της Κολομβίας - Σχεδόν «άγγιξαν» τους τουρίστες

Στιγμές που κόβουν την ανάσα έζησαν τουρίστες σε εκδρομή παρακολούθησης φαλαινών κοντά στην πόλη Μπουεναβεντούρα της Κολομβίας.

Στα μέσα Αυγούστου, δύο φάλαινες-μεγαπτερύγιο αναδύθηκαν θεαματικά από το νερό, σε απόσταση λίγων μέτρων από το σκάφος.

Τα μεγαλόσωμα θηλαστικά πλησίασαν τόσο κοντά, που οι επιβάτες ένιωσαν πως μπορούσαν να τα αγγίξουν.