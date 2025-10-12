Αυστραλία: Καρχαρίας δάγκωσε 14χρονο που ψάρευε με φίλους του - Δίνει μάχη για τη ζωή του

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 14χρονος, ο οποίος το Σάββατο ενώ βρισκόταν με φίλους του για ψάρεμα στο Νησί Thursday, στα ανοικτά των ακτών του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, δέχθηκε επίθεση από καρχαρία.

Ο έφηβος υπέστη σημαντική απώλεια αίματος και τραυματισμούς απειλητικούς για τη ζωή του, στην κοιλιά και τα εσωτερικά του όργανα, ενώ από τα δόντια του καρχαρία τον έσωσαν οι φίλοι, που σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της πόλης «ενήργησαν με απίστευτη γενναιότητα και γρήγορη σκέψη για να τον βοηθήσουν να επιστρέψει στην ασφάλεια».

Το αγόρι δαγκώθηκε στο στήθος από τον καρχαρία αφού μπήκε στο νερό, σύμφωνα με το News9. Ο έφηβος μεταφέρθηκε στο κοντινό νοσοκομείο και στη συνέχεια αεροπορικώς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τάουνσβιλ στο Βόρειο Κουίνσλαντ.

Εκεί, υποβλήθηκε σε "επείγουσα χειρουργική επέμβαση" και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.



Στο πλευρό του νεαρού και της οικογένειά του στέκεται ολόκληρη η κοινότητα, ενώ δήλωση έεκανε και ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ Ντέιβιντ Κρισαφούλι, ελπίζοντας να «πάνε όλα καλά».