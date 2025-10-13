«Εμφύλιος» στα ερείπια της Γάζας: Πάνω από 64 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες

Δεκάδες είναι οι νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και ένοπλων μελών της οικογένειας Ντουγκμούς στην πόλη της Γάζας, σε μια από τις πιο βίαιες εσωτερικές αντιπαραθέσεις μετά το τέλος των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Newsbomb

«Εμφύλιος» στα ερείπια της Γάζας: Πάνω από 64 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες

Oι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Χαμάς έχει ξεκινήσει εκστρατεία για να επανακτήσει τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας, αναπτύσσοντας χιλιάδες ένοπλους και δυνάμεις ασφαλείας σε περιοχές που εκκενώθηκαν πρόσφατα από τα ισραηλινά στρατεύματα. Τοπικα Μέσα περιγράφουν κλιμακούμενες συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και αντίπαλων φυλών, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και αυξημένους φόβους για εσωτερική σύγκρουση λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat ένοπλοι της Χαμάς στη βόρεια Γάζα κυνηγούν πολιτοφυλακές που αντιτίθενται στην διακυβέρνησή τους. Μέλη του κλάδου Εσωτερικής Ασφάλειας και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Τζαμπαλίγια και στα βορειοανατολικά της πόλης, σκοτώνοντας ή συλλαμβάνοντας ύποπτους αντιπάλους. Παρόμοιες επιχειρήσεις αναφέρθηκαν στη νότια Γάζα, όπου ο αρχηγός της πολιτοφυλακής Χουσάμ αλ-Αστάλ διέψευσε τις αναφορές ότι η Χαμάς είχε σκοτώσει έναν συνάδελφό του διοικητή κατά της Χαμάς, αποκαλώντας τους ισχυρισμούς «κατασκευές».

Ο νέος κύκλος βίας ξέσπασε αφότου η Χαμάς ανακάλεσε περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της για να «καθαρίσουν τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες του Ισραήλ», σύμφωνα με μηνύματα που στάλθηκαν στους μαχητές. Διορίστηκαν νέοι κυβερνήτες με στρατιωτικό υπόβαθρο και ένοπλες μονάδες -πολλοί μεταμφιεσμένοι με πολιτικά ρούχα- άρχισαν να περιπολούν σε όλη την πόλη της Γάζας.

Στη γειτονιά Σάμπρα, οι εντάσεις ξέσπασαν αφότου δύο μέλη των επίλεκτων δυνάμεων της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του γιου ενός ανώτερου διοικητή, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από τη φυλή Ντογκμούς, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Χαμάς περικύκλωσε γρήγορα την περιοχή, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονταν κρυμμένοι εκατοντάδες ένοπλοι. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα μέλος της φυλής σκοτώθηκε και δεκάδες συνελήφθησαν. Η οικογένεια Ντογκμούς, κατηγορούμενη για λεηλασία αποθηκών όπλων της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, αντιστέκεται εδώ και καιρό στην κυριαρχία της Χαμάς.

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χαμάς και μελών της φυλής Ντογκμούς στην πόλη της Γάζας την Κυριακή. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στους νεκρούς περιλαμβάνονται 52 μαχητές της Ντογκμούς και 12 μαχητές της Χαμάς. Η τηλεόραση που ελέγχεται από τη Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης ότι ο γιος του ανώτερου ηγέτη της Χαμάς, Μπάσεμ Ναΐμ, ήταν μεταξύ των νεκρών.

Οι μάχες εξαπλώθηκαν επίσης στην Μπέιτ Λαχία και το Χαν Γιουνίς, όπου αντίπαλοι διοικητές όπως ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτης των Λαϊκών Δυνάμεων, μιας ένοπλης ομάδας κατά της Χαμάς και η αλ-Αστάλ κατήγγειλαν οτι η Χαμάς ότι «έστρεψε τα όπλα της εναντίον του λαού». Στη Ράφα, μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αμπού Σαμπάμπ αύξησε τις εντάσεις. Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς ορκίστηκαν να «ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς» με τους ηγέτες που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ, αναφέροντας ως στόχους αρκετές αντίπαλες προσωπικότητες.

Αξιωματούχος της Χαμάς υπερασπίστηκε την καταστολή της ομάδας, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την κατοχή». Ωστόσο, πρώην αξιωματικοί ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής και τοπικοί αναλυτές προειδοποίησαν ότι η Γάζα «πλημμύρισε με όπλα» και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ακόμη κύμα εμφύλιας σύγκρουσης. Ο ειδικός σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Χαλίλ Αμπού Σαμάλα, που ζει στη Γάζα, προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες της Χαμάς να διατηρήσει την επιρροή της θα μπορούσαν «να θέσουν σε κίνδυνο την ειρηνευτική συμφωνία και να βυθίσουν τους κατοίκους της Γάζας σε ακόμη μεγαλύτερα βάσανα».

Το σαββατοκύριακο μασκοφόροι ένοπλοι της Χαμάς αντάλλαξαν πυρά με μέλη της οικογένειας Ντουγκμούς κοντά στο ιορδανικό νοσοκομείο της πόλης, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, σε μία από τις χειρότερες εξάρσεις βίας μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν στη γειτονιά Τελ αλ-Χάουα στο νότο της πόλης της Γάζας, αφού μια δύναμη της Χαμάς με περισσότερους από 300 μέλη εισέβαλε σε ένα οικιστικό συγκρότημα όπου είχαν οχυρωθεί ένοπλοι της οικογένειας Ντουγκμούς.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές πανικού καθώς δεκάδες οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους υπό σφοδρά πυρά, πολλές από τις οποίες είχαν εκτοπιστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Αυτή τη φορά οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις ισραηλινές επιθέσεις», είπε ένας κάτοικος. «Έτρεχαν μακριά από τον ίδιο τους τον λαό».

Η οικογένεια Ντουγκμούς, μια από τις πιο εξέχουσες οικογένειες της Γάζας, έχει εδώ και καιρό τεταμένες σχέσεις με τη Χαμάς, και τα ένοπλα μέλη της έχουν συγκρουστεί με την ομάδα σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν. Το υπουργείο Εσωτερικών που διοικείται από τη Χαμάς δήλωσε ότι οι δυνάμεις του επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την τάξη, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε ένοπλη δραστηριότητα εκτός του πλαισίου της αντίστασης» θα αντιμετωπίζεται αυστηρά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στην Σλοβακία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρρωστημένες θεωρίες της AI για την εξαφάνιση του 4χρονου Γκας - Η «φωτογραφία απαγωγής» που έγινε viral

12:20ΥΓΕΙΑ

Η κρυφή απειλή στο εμφιαλωμένο νερό: Τι δείχνουν νέες έρευνες

12:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επιστροφή για Λάρισα - Τα δεδομένα με τους τραυματίες

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγία Βαρβάρα: Η στιγμή που ο 41χρονος «τσαντάκιας» επιτίθεται και τραυματίζει σε γυναίκα - Βίντεο

12:16ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Allwyn και ΟΠΑΠ ενώνουν δυνάμεις – Νέος παγκόσμιος ηγέτης με αξία 16 δισ. ευρώ

12:15ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο τοπίο στην ασφαλιστική αγορά: Η Eurobank αποκτά την Eurolife Life από τη Fairfax έναντι 813 εκατ. ευρώ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στα ερείπια της Γάζας: Πάνω από 64 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες

12:08ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ομάδα της Nova πραγματοποίησε νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ιερά Μονή Πεντέλης

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13,2% από το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

11:49ΚΟΣΜΟΣ

O πλανήτης έχει φτάσει στο πρώτο καταστροφικό σημείο καμπής: Οι ύφαλοι θα σωθούν ή θα εξαφανιστούν;

11:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Δεν είναι αστείο, το φάουλ στον Σλούκα έγινε δύο βολές στον Μιλουτίνοφ»

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού: «Κάθε μέρα και σε μια γειτονιά – Υλοποιούμε παντού έργα με απτό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών»

11:31LIFESTYLE

Ο «πιο γοητευτικός εγκληματίας του κόσμου» - Πώς είναι σήμερα στα 41 του, ο πρώην κατάδικος

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Σέρφινγκ στο μετρό: Η θανατηφόρα viral πρόκληση που σκοτώνει εφήβους στη Νέα Υόρκη

11:26LIFESTYLE

Ο Alpha έβαλε γκολ στην τηλεθέαση με το ματς της Εθνικής

11:22TRAVEL

Σύρος: Στην κορυφή ιταλικής ιστοσελίδας για φθινοπωρινές διακοπές

11:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Γυρίζει άμεσα σελίδα μετά το ντέρμπι

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιμπραήμ Καλίν: O «αρχιπράκτορας του Ερντογάν» που έπαιξε ρόλο-κλειδί στη Συμφωνία για τη Γάζα - «Δεν φεύγω αν δεν βγει λευκός καπνός...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

12:15ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στα ερείπια της Γάζας: Πάνω από 64 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι πρώτες εικόνες ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή Χαμάς: Δεύτερη αυτοκτονία σε 48 ώρες, στη σκιά της επιστροφής των ομήρων

12:20ΥΓΕΙΑ

Η κρυφή απειλή στο εμφιαλωμένο νερό: Τι δείχνουν νέες έρευνες

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κιμπούτζ στις «σήραγγες θανάτου» της Χαμάς: Οι ιστορίες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Έφτασε στην Κνεσέτ: «Είναι μεγάλη μου τιμή, είναι μια σπουδαία ημέρα»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

11:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Δεν είναι αστείο, το φάουλ στον Σλούκα έγινε δύο βολές στον Μιλουτίνοφ»

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13,2% από το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ