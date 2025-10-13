«Εμφύλιος» στα ερείπια της Γάζας: Πάνω από 64 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες

Η Χαμάς έχει ξεκινήσει εκστρατεία για να επανακτήσει τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας, αναπτύσσοντας χιλιάδες ένοπλους και δυνάμεις ασφαλείας σε περιοχές που εκκενώθηκαν πρόσφατα από τα ισραηλινά στρατεύματα. Τοπικα Μέσα περιγράφουν κλιμακούμενες συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και αντίπαλων φυλών, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και αυξημένους φόβους για εσωτερική σύγκρουση λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat ένοπλοι της Χαμάς στη βόρεια Γάζα κυνηγούν πολιτοφυλακές που αντιτίθενται στην διακυβέρνησή τους. Μέλη του κλάδου Εσωτερικής Ασφάλειας και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Τζαμπαλίγια και στα βορειοανατολικά της πόλης, σκοτώνοντας ή συλλαμβάνοντας ύποπτους αντιπάλους. Παρόμοιες επιχειρήσεις αναφέρθηκαν στη νότια Γάζα, όπου ο αρχηγός της πολιτοφυλακής Χουσάμ αλ-Αστάλ διέψευσε τις αναφορές ότι η Χαμάς είχε σκοτώσει έναν συνάδελφό του διοικητή κατά της Χαμάς, αποκαλώντας τους ισχυρισμούς «κατασκευές».

Ο νέος κύκλος βίας ξέσπασε αφότου η Χαμάς ανακάλεσε περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της για να «καθαρίσουν τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες του Ισραήλ», σύμφωνα με μηνύματα που στάλθηκαν στους μαχητές. Διορίστηκαν νέοι κυβερνήτες με στρατιωτικό υπόβαθρο και ένοπλες μονάδες -πολλοί μεταμφιεσμένοι με πολιτικά ρούχα- άρχισαν να περιπολούν σε όλη την πόλη της Γάζας.

Στη γειτονιά Σάμπρα, οι εντάσεις ξέσπασαν αφότου δύο μέλη των επίλεκτων δυνάμεων της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του γιου ενός ανώτερου διοικητή, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από τη φυλή Ντογκμούς, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Χαμάς περικύκλωσε γρήγορα την περιοχή, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονταν κρυμμένοι εκατοντάδες ένοπλοι. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα μέλος της φυλής σκοτώθηκε και δεκάδες συνελήφθησαν. Η οικογένεια Ντογκμούς, κατηγορούμενη για λεηλασία αποθηκών όπλων της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, αντιστέκεται εδώ και καιρό στην κυριαρχία της Χαμάς.

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χαμάς και μελών της φυλής Ντογκμούς στην πόλη της Γάζας την Κυριακή. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στους νεκρούς περιλαμβάνονται 52 μαχητές της Ντογκμούς και 12 μαχητές της Χαμάς. Η τηλεόραση που ελέγχεται από τη Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης ότι ο γιος του ανώτερου ηγέτη της Χαμάς, Μπάσεμ Ναΐμ, ήταν μεταξύ των νεκρών.

Οι μάχες εξαπλώθηκαν επίσης στην Μπέιτ Λαχία και το Χαν Γιουνίς, όπου αντίπαλοι διοικητές όπως ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτης των Λαϊκών Δυνάμεων, μιας ένοπλης ομάδας κατά της Χαμάς και η αλ-Αστάλ κατήγγειλαν οτι η Χαμάς ότι «έστρεψε τα όπλα της εναντίον του λαού». Στη Ράφα, μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αμπού Σαμπάμπ αύξησε τις εντάσεις. Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς ορκίστηκαν να «ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς» με τους ηγέτες που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ, αναφέροντας ως στόχους αρκετές αντίπαλες προσωπικότητες.

Αξιωματούχος της Χαμάς υπερασπίστηκε την καταστολή της ομάδας, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την κατοχή». Ωστόσο, πρώην αξιωματικοί ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής και τοπικοί αναλυτές προειδοποίησαν ότι η Γάζα «πλημμύρισε με όπλα» και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ακόμη κύμα εμφύλιας σύγκρουσης. Ο ειδικός σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Χαλίλ Αμπού Σαμάλα, που ζει στη Γάζα, προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες της Χαμάς να διατηρήσει την επιρροή της θα μπορούσαν «να θέσουν σε κίνδυνο την ειρηνευτική συμφωνία και να βυθίσουν τους κατοίκους της Γάζας σε ακόμη μεγαλύτερα βάσανα».

Το σαββατοκύριακο μασκοφόροι ένοπλοι της Χαμάς αντάλλαξαν πυρά με μέλη της οικογένειας Ντουγκμούς κοντά στο ιορδανικό νοσοκομείο της πόλης, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, σε μία από τις χειρότερες εξάρσεις βίας μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν στη γειτονιά Τελ αλ-Χάουα στο νότο της πόλης της Γάζας, αφού μια δύναμη της Χαμάς με περισσότερους από 300 μέλη εισέβαλε σε ένα οικιστικό συγκρότημα όπου είχαν οχυρωθεί ένοπλοι της οικογένειας Ντουγκμούς.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές πανικού καθώς δεκάδες οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους υπό σφοδρά πυρά, πολλές από τις οποίες είχαν εκτοπιστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Αυτή τη φορά οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις ισραηλινές επιθέσεις», είπε ένας κάτοικος. «Έτρεχαν μακριά από τον ίδιο τους τον λαό».

Η οικογένεια Ντουγκμούς, μια από τις πιο εξέχουσες οικογένειες της Γάζας, έχει εδώ και καιρό τεταμένες σχέσεις με τη Χαμάς, και τα ένοπλα μέλη της έχουν συγκρουστεί με την ομάδα σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν. Το υπουργείο Εσωτερικών που διοικείται από τη Χαμάς δήλωσε ότι οι δυνάμεις του επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την τάξη, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε ένοπλη δραστηριότητα εκτός του πλαισίου της αντίστασης» θα αντιμετωπίζεται αυστηρά.