Μάχη κληρονομιάς: Τα παιδιά Ινδού μεγιστάνα εναντίον της «κακιάς μητριάς» για «πλαστή» διαθήκη

Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Sunjay Kapur, 53 ετών, πέθανε στις 12 Ιουνίου, όταν μετά από τσίμπημα μέλισσας σε έναν αγώνα πόλο στο Λονδίνο, υπέστη αλλεργικό σοκ και εν συνεχεία καρδιακή προσβολή.

Έκτοτε ξεκίνησε μία κολοσσιαία μάχη διαδοχής και κληρονομιάς στην οποία εμπλέκονται η μητέρα του, οι αδερφές του, τα παιδιά του από προηγούμενο γάμο, και η χήρα του.

Αυτή τη στιγμή, η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια με όλες τις πλευρές να διεκδικούν μερίδιο από την περιουσία του, αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων λιρών, καθώς ο επιχειρηματίας ήταν ο κληρονόμος της Sona Comstar, μιας από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο, που ίδρυσε ο πατέρας του.

Τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Δελχί τα παιδιά του από τον δεύτερο γάμο του με ηθοποιό του Μπόλιγουντ, στράφηκαν εναντίον της τρίτης συζύγου και χήρας του Sunjay, Priya Sachdev, κατηγορώντας την ότι πλαστογράφησε τη διαθήκη του και τα απέκλεισε από την περιουσία του.

'Misspelled Son's Name?" Lawyer Claims Twist In Sunjay Kapur Estate Battle https://t.co/y89QaxmfPk pic.twitter.com/c7zNZEOicw — NDTV (@ndtv) October 13, 2025

Όπως υποστήριξαν, μέσω του δικηγόρου τους, ο Kiaan και η Samara, η εν λόγω διαθήκη έχει κραυγαλέα «λάθη», πράγμα που υπονοεί ότι «δεν είναι διαθήκη που είχε ετοιμάσει, διαβάσει ή συντάξει ο Sunjay Kapur». Τα λάθη περιελάμβαναν λανθασμένη ορθογραφία του ονόματος του Kiaan και λανθασμένη αναφορά της διεύθυνσης της Samara.

«Είχε πολύ καλή σχέση με τα παιδιά του. Πώς γίνεται να έγραψε λάθος τη διεύθυνση της κόρης του και να έγραψε λάθος το όνομα του γιου του σε πολλά σημεία της διαθήκης; Αυτή η διαθήκη υποτιμά τον αείμνηστο Sunjay Kapoor. Είναι τόσο πρόχειρη», δήλωσε ο δικηγόρος.

Η Karisma Kapoor εκπροσωπεί τα παιδιά της στην υπόθεση, παρόλο που η ίδια δεν είναι ενάγουσα. Όπως υποστήριξε ο δικηγόρος των παιδιών δεν υπάρχουν στοιχεία ότι κάποιος άλλος συνέταξε τη διαθήκη εκτός από τη μητριά τους, Priya Sachdev Kapur. «Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τον δικαιούχο της διαθήκης, για να αποφευχθούν τυχόν αμφισβητήσεις. Μόνο ένα άτομο έλαβε τα οφέλη. Εάν αυτή η διαθήκη είναι πλαστή, τότε μόνο ένα άτομο θα μπορούσε να την έχει πλαστογραφήσει», είπε.

Τα δύο παιδιά, νωρίτερα, είχαν κατηγορήσει τη χήρα ότι ήταν άπληστη, χαρακτηρίζοντάς την ως «την κακιά μητριά της Σταχτοπούτας» ενώπιον του δικαστηρίου.

Η διαμάχη για την κληρονομιά δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ παιδιών και χήρας, καθώς εναντίον της έχουν στραφεί η πεθερά της, αλλά και οι δύο κουνιάδες της, κατητηγορώντας την ότι τις απέκλεισε από την «οικογενειακή επιχείρηση».

Διαβάστε επίσης