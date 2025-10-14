Φορ ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα, να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμια δύναμη στην αμυντική τεχνολογία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης στην έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, Τρίτη 10 Ιουνίου 2025.

Σε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό της, στο 5ο Συνέδριο Άμυνας και Ασφάλειας που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η άμυνα της Ευρώπης αποτελεί ευθύνη των ίδιων των Ευρωπαίων και ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας καθιστά επείγουσα την ανάγκη για ισχυρή αποτροπή, ταχύτητα και συντονισμό.

Επίσης, ανέδειξε τη σημασία του προγράμματος «Ετοιμότητα 2030», που παρουσίασε η Επιτροπή πριν από επτά μήνες, με στόχο την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, 19 κράτη-μέλη έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις για δάνεια ύψους 150 δισ. ευρώ, για κοινές αμυντικές προμήθειες, ενώ 16 κράτη-μέλη ζήτησαν ευελιξία προϋπολογισμού για αύξηση των αμυντικών δαπανών, έως και 800 δισ. ευρώ μέχρι το 2030.

Αναφέρθηκε επίσης στο Omnibus για την Άμυνα που προβλέπει μείωση της γραφειοκρατίας για τις εταιρείες του αμυντικού τομέα και στην πρόταση δεκαπλασιασμού της χρηματοδότησης για τη στρατιωτική κινητικότητα και πενταπλασιασμού των αμυντικών επενδύσεων στον επόμενο προϋπολογισμό.

Ανακοίνωσε την παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας (Defence Readiness Roadmap), με ορόσημα και στόχους ώστε να επιτευχθεί η πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα ως το 2030. Σημείωσε ότι η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν σε εμβληματικά έργα, όπως η πρωτοβουλία Ανατολική Ασπίδα, που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τείχος κατά των drones, στα ανατολικά σύνορα.

Τέλος, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμια δύναμη στην αμυντική τεχνολογία, μέσω ενός οικοσυστήματος βιομηχανίας, νεοφυών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και μεγάλων ομίλων, καθώς και η στενότερη διασύνδεση πολιτικής και στρατιωτικής τεχνολογίας (π.χ. δορυφόροι, cloud computing).

Διαβάστε επίσης