Τουρκία: Σεισμός στο Sındırgı

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Sındırgı, μια πόλη και περιοχή της επαρχίας Balıkesir.

Σύμφωνα με την ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας (AFAD), ο σεισμός, μεγέθους 4 βαθμών, σημειώθηκε στις 20:33 στο Balıkesir Sındırgı, σε βάθος 9,12 χιλιομέτρων.