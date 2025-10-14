Τουρκία: Σεισμός στο Sındırgı
Η AFAD ανακοίνωσε ότι σεισμός μεγέθους 4 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Balıkesir
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Sındırgı, μια πόλη και περιοχή της επαρχίας Balıkesir.
Σύμφωνα με την ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας (AFAD), ο σεισμός, μεγέθους 4 βαθμών, σημειώθηκε στις 20:33 στο Balıkesir Sındırgı, σε βάθος 9,12 χιλιομέτρων.
