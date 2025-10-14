Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το απόγευμα όταν ένα ιδιωτικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στο κρατίδιο Ρατζαστάν της δυτικής Ινδίας, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση NDTV επικαλούμενη την τοπική αστυνομία.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από το Τζαϊσάλμερ με προορισμό το Τζοντπούρ, μεταφέροντας 57 επιβάτες, όταν άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του. Ο οδηγός σταμάτησε το όχημα στην άκρη του δρόμου αλλά οι φλόγες το τύλιξαν μέσα σε δευτερόλεπτα, ανέφερε η τηλεόραση.

A moving AC sleeper bus caught fire on the Jaisalmer-Jodhpur Highway in Jaisalmer on Tuesday, and around 20 people are feared dead, while several others have been referred to hospitals in Jodhpur, officials said. pic.twitter.com/8d3LV7QnYW — The Indian Express (@IndianExpress) October 14, 2025

Η αστυνομία πιστεύει ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα.

At least 15 people injured when a bus en route to Jodhpur from Jaisalmer caught fire. The incident occurred near Thaiyat village, about 20 kilometers from Jaisalmer, around 3.30 pm, causing chaos and panic



?https://t.co/G8kYA4c3vz pic.twitter.com/GFxOaO2CHq — NDTV (@ndtv) October 14, 2025

Δεκαπέντε από τους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Κάποιοι φέρουν εγκαύματα στο 70% του σώματός τους.

A bus traveling from Jaisalmer to Jodhpur caught fire near Thaiyat village this afternoon. 15 passengers, including 3 children and 4 women, suffered burn injuries. The bus had 57 people onboard.@santwana99 @jayanthjacob @NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/FPAhUjqqi8 — Rajesh Asnani (@asnaniraajesh) October 14, 2025

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ εξέφρασε τη λύπη του «για τις ζωές που χάθηκαν σε αυτό το δυστύχημα στο Τζαϊσάλμερ του Ρατζαστάν». Πρόσθεσε ότι το Εθνικό Επικουρικό Ταμείο θα αποζημιώσει με το ποσό των 200.000 ρουπιών (περίπου 2.200 ευρώ) τις οικογένειες των θανόντων και με 50.000 ρουπίες τους τραυματίες.

