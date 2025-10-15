Κίνηση: Τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό - Δεξιά λωρίδα κλειστή - Που παρατηρούνται καθυστερήσεις

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττική Οδού, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έχει κλείσει, ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

Τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιά λωρίδα κλειστή.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας. https://t.co/VL7xyL4ovM — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025

Στα «κόκκινα» είναι και ο Κηφισός, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

Δείτε τον «χάρτη» της κίνησης: