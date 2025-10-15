Ανοιχτά μικρόφωνα: Οι γκάφες που έκαναν παγκόσμιοι ηγέτες όταν νόμιζαν ότι κανείς δεν τους άκουγε

Οι απρόσμενες, αστείες και αμήχανες στιγμές που καταγράφηκαν από τα μικρόφωνα και προκάλεσαν έως και διπλωματικά επεισόδια

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ανοιχτά μικρόφωνα: Οι γκάφες που έκαναν παγκόσμιοι ηγέτες όταν νόμιζαν ότι κανείς δεν τους άκουγε

Ο Μπάρακ Ομπάμα με τον Νικολά Σαρκοζί

AP
Η διεθνής σύνοδος για την ειρήνη στη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, έμελλε να ξεχωρίσει όχι μόνο για τις διπλωματικές εξελίξεις, αλλά και για τις απρόσμενες, αστείες και αμήχανες στιγμές που καταγράφηκαν από τα μικρόφωνα των συμμετεχόντων ηγετών.

Ξεκινώντας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ανεπίσημη συζήτηση αποκάλεσε τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μάρκ Κάρνεϊ, «πρόεδρο» κατά λάθος, μπροστά στις κάμερες. Ο Κάρνεϊ το αντιμετώπισε με χιούμορ, λέγοντας: «Ευχαριστώ που με έκανες πρόεδρο» και ο Τραμπ απάντησε γελώντας: «Τουλάχιστον δεν σε είπα κυβερνήτη», αναφερόμενος στην προηγούμενη γκάφα του με τον Τζάστιν Τριντό.

Ο Ινδονήσιος Πρόεδρος, Πράμποβο Σουμπιάντο, ζήτησε ανεπίσημα από τον Ντόναλντ Τραμπ συνάντηση με τον γιο του, Έρικ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ καλό παιδί». Ο Τραμπ δέχτηκε με μια αόριστη υπόσχεση, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις και ενστάσεις για το κατά πόσο είναι ηθικές οι σχέσεις προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ ανώτατων πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων.

Αυτές φυσικά δεν είναι οι μοναδικές γκάφες που έχουν κάνει οι ηγέτες του κόσμου όταν νόμιζαν ότι κανείς δεν τους άκουγε. Άλλωστε σχεδόν όλοι την έχουν πατήσει, όπως φαίνεται και από τις περιπτώσεις που ακολουθούν.

Μεταμοσχεύσεις οργάνων και αθανασία

Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καταγράφηκαν να συζητούν για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων ως μέσο παράτασης της ζωής.

«Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, και μπορείς ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία», ακούγεται να λέει ο διερμηνέας του Πούτιν σε μια φαινομενικά ιδιωτική συζήτηση.

Ο Σι, ο οποίος δεν ήταν στην κάμερα, ακούγεται να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια».

«Το νερό χτυπάει την πόρτα σας»

Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Peter Dutton, δέχτηκε έντονη κριτική το 2015, όταν αστειεύτηκε για τη δύσκολη κατάσταση των ανθρώπων στον Ειρηνικό που αντιμετωπίζουν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Ο Dutton μιλούσε στον τότε πρωθυπουργό Tony Abbott, ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει από συνομιλίες για την κλιματική αλλαγή με ηγέτες των νησιών του Ειρηνικού στο Πορτ Μόρεσμπι της Παπούα Νέα Γουινέα.

Σημειώνοντας ότι μια συνάντηση για τους πρόσφυγες διεξαγόταν με «ώρα Κέιπ Γιορκ» – που σημαίνει ότι είχε καθυστερήσει – ο Αυστραλός ηγέτης απάντησε: «Είχαμε κάτι παρόμοιο στο Πορτ Μόρεσμπι», στο οποίο ο Dutton πρόσθεσε: «Ο χρόνος δεν έχει καμία σημασία όταν το νερό χτυπάει την πόρτα σου».

Τα σχόλια προκάλεσαν την οργή των νησιών του Ειρηνικού και των περιβαλλοντολόγων, ενώ το κόμμα της αντιπολίτευσης, το Εργατικό Κόμμα, ζήτησε από τον Peter Dutton να ζητήσει συγγνώμη. Η Λαρίσα Γουότερς, αντιπρόεδρος των Πρασίνων εκείνη την εποχή, αναρωτήθηκε: «Τι άλλο λένε αυτοί οι κλόουν όταν τα μικρόφωνα είναι κλειστά;»

«Φανατική γυναίκα»

Καθώς ο ηγέτης των Εργατικών Γκόρντον Μπράουν πραγματοποιούσε την προεκλογική του εκστρατεία το 2010, συνάντησε μια ψηφοφόρο που τον προκάλεσε σε συζήτηση για θέματα μετανάστευσης και οικονομίας. Ακόμα συνδεδεμένος με το μικρόφωνο του Sky News όταν μπήκε στο αυτοκίνητο, ο Μπράουν ακούγεται να λέει: «Ήταν καταστροφή – δεν έπρεπε να με βάλουν μαζί με αυτή τη γυναίκα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό; Είναι γελοίο». Όταν ρωτήθηκε τι είχε πει, απάντησε: «Τα πάντα, ήταν απλά μια φανατική γυναίκα».

Το σκάνδαλο κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα για εβδομάδες και ο Μπράουν έχασε τις εκλογές.

«Δεν αντέχω τον Νετανιάχου. Είναι ψεύτης»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα συζητούσε στη σύνοδο κορυφής της G20 στις Κάννες το 2011 με τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, όταν τα σχόλιά τους για τον Ισραηλινό ηγέτη Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταγράφηκαν από ένα ανοιχτό μικρόφωνο.

Ο Σαρκοζί είπε: «Δεν αντέχω τον Νετανιάχου. Είναι ψεύτης». Σύμφωνα με μια εκδοχή ενός Γάλλου διερμηνέα που αναφέρθηκε από το Reuters, ο Ομπάμα απάντησε: «Εσύ τον έχεις βαρεθεί, αλλά εγώ πρέπει να τον αντιμετωπίζω πιο συχνά από σένα».

«Μεγάλος μ@@@ς»

Μια κλασική στιγμή με ανοιχτό μικρόφωνο από τον τότε υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους, ο οποίος έκανε μια υποτιμητική παρατήρηση για έναν δημοσιογράφο της New York Times.

Ο υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων δεν είχε αντιληφθεί ότι το μικρόφωνο ήταν ανοιχτό όταν έσκυψε προς τον Ντικ Τσένι σε μια συγκέντρωση για την Ημέρα της Εργασίας και είπε: «Να ο Άνταμ Κλάιμερ, μεγάλος μ@@@ από τη New York Times».

Ο Τσένι απάντησε: «Ναι, είναι, και πολύ».



