Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες συγκεντρώνονται για μια οικογενειακή φωτογραφία κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής για την υποστήριξη του τερματισμού του υπερδιετούς πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα μετά από μια επαναστατική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου

Η συνάντηση Κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ ελ-Σέιχ πέρασε στην ιστορία, αλλά άφησε αρκετές αξέχαστες στιγμές με πρωταγωνιστή κυρίως το πρόσωπο των ημερών, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το politico κατέγραψε τις 11 πιο παράξενες σε μία σύνοδο που σηματοδότησε την κατάπαυση του πυρός στην πολύπαθη Γάζα και ανέδειξε τη «διπλωματία εκτός σεναρίου» του Ντόναλντ Τραμπ.

"Όμορφη" Μελόνι

Την ώρα που μιλούσε ο Τραμπ, με τους ηγέτες να έχουν παραταχθεί πίσω του, γύρισε και απευθύνθηκε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, τη μοναδική γυναίκα στη σύνοδο, λέγοντας: "Είναι μια όμορφη νεαρή γυναίκα. Αν χρησιμοποιήσεις τη λέξη "όμορφη" στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια γυναίκα, αυτό είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας, αλλά εγώ θα το ρισκάρω", πρόσθεσε.

Στη συνέχεια στράφηκε στη Μελόνι και τη ρώτησε: "Δεν σε πειράζει να σε αποκαλούν όμορφη, σωστά; Γιατί είσαι".





Trump calls Italian Prime Minister Meloni "beautiful" and says calling a woman beautiful in the U.S. is the "end of your political career."



"I'll take my chances."? pic.twitter.com/nNdpaIhfd9

— Daily Wire (@realDailyWire) October 13, 2025



Πειράγματα στον Μακρόν μετά τις γνωστές «χειραψίες»

Ενώ ο Τραμπ επαινούσε τον Μελόνι, είχε ένα πιο παιχνιδιάρικο μήνυμα για τον "καλό του φίλο", τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Στη σκηνή, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Μακρόν για την υποστήριξή του, κοίταξε γύρω του - ανεπιτυχώς στην αρχή - για να τον βρει, και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Φαντάζομαι τον Εμμανουέλ να στέκεται κάπου πίσω μου ... πού είναι; Δεν μπορώ να το πιστέψω, ακολουθείτε μια προσέγγιση χαμηλών τόνων σήμερα».

Οι ηγέτες ξέσπασαν σε γέλια, συμπεριλαμβανομένης της Μελόνι που είναι γνωστή για την ενίοτε παγωμένη σχέση της με τον Γάλλο πρόεδρο. Ο Τραμπ καθησύχασε γρήγορα την αίθουσα: «Είναι φίλος μου».

Quand Trump, avec humour mais clairement, se moque de Macron et de son obsession à être présent au centre des conférences internationales pour donner l’illusion d’être incontournable.



La comédie de Macron ne fait plus recette nulle part ! pic.twitter.com/XaTaWTcZfZ

— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) October 13, 2025



Σακούλες με πετρο-δολάρια

Όταν ο Τραμπ είδε τον ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι, αντιπρόεδρο και αναπληρωτή πρωθυπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, δεν μπόρεσε να αντισταθεί...

«Πολλά μετρητά, απεριόριστα μετρητά! Και είναι και καλός άνθρωπος...» είπε χαμογελώντας ο Τραμπ.

?️| Donald Trump with Sheikh Mansour:



“They have a lot of cash. Unlimited cash, and he’s a good man too…” ??‍????



? via @clashreport pic.twitter.com/6WINWdSVjf

— City HQ (@City_HQs) October 13, 2025



Το στοίχημα του εισιτηρίου

Ίσως η πιο ασυνήθιστη εμφάνιση ως προσκεκλημένος στο θέρετρο διακοπών ήταν του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος πόζαρε για μια φωτογραφία με τον Τραμπ και μάλιστα συμμετείχε στην ομαδική φωτογραφία με παγκόσμιους ηγέτες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο της επόμενης χρονιάς, θα διεξαχθεί σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κοινό κίνητρο για τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο να αναπτύξουν την αδελφική τους σχέση.

Ο Τραμπ επιτέθηκε ελαφρά τον Ινφαντίνο για την τιμή εισόδου σε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αστειευόμενος στους δημοσιογράφους: «Χρεώνει πολλά για αυτά τα εισιτήρια, ε;»

Η είσοδος στον πρώτο αγώνα των ΗΠΑ θα κοστίσει στους οπαδούς τουλάχιστον 560 δολάρια, ενώ τα φθηνότερα εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κοστίζουν 2.030 δολάρια.

Μέσα στον καπνό

Ποιος είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν ήταν φίλοι; Το καθήκον επιμέλειας του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στο σημείο να παροτρύνει τον Μελόνι να σταματήσει να καπνίζει.

«Φαίνεσαι υπέροχη. Αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα», της είπε ο Ερντογάν, κάτι που ο Μακρόν χαρακτήρισε «αδύνατο».

«Το ξέρω, το ξέρω», αναστέναξε η Μελόνι, προειδοποιώντας ότι η διακοπή του καπνίσματος θα μπορούσε να την κάνει λιγότερο κοινωνική. «Δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν».

Στήλη άλατος...

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, απεγνωσμένος να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, έτρεξε δίπλα του όταν ο πρόεδρος ρώτησε επί σκηνής: «Πού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο;»

Καθώς ο Στάρμερ φαινόταν έτοιμος να απευθυνθεί στο πλήθος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε αντ' αυτού «είναι πολύ ωραίο που είστε εδώ» πριν συνεχίσει την ομιλία του... και αναγκάζοντας τον Στάρμερ να κάνει τα πιο μακριά βήματα μακριά από το βήμα.

Τι επρόκειτο να πει; Δεν θα μάθουμε ποτέ.

Παιχνίδι εικασιών

Κάτι που ίσως χαθεί στη λήθη...είναι η λίστα με τα ονόματα στο μαύρο βιβλίο του Τραμπ.

Ενώπιον των ηγετών παραδέχτηκε: «Έχω μερικούς που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά δεν θα σας πω ποιοι».

Και συνέχισε: «Έχω στην πραγματικότητα μερικούς από αυτούς που δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν θα μάθετε ποτέ ποιοι είναι» για να προσθέσει περιπαικτικά «Ή ίσως να το κάνω».

Ω, Καναδάς

Ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με άλλους ηγέτες του κόσμου, η σύνοδος κορυφής ήταν σε μεγάλο βαθμό μια περίοδος για καλοσύνη.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ παρενέβη για να ευχαριστήσει τον Τραμπ που τον αποκάλεσε κατά λάθος πρόεδρο. «Χαίρομαι που με αναβάθμισες», χαμογέλασε ο Κάρνεϊ.

«Α, έτσι δεν είναι;» αστειεύτηκε ο Τραμπ, πρόθυμος να γελάσει τελευταίος, πριν προσθέσει: «Τουλάχιστον δεν είπα κυβερνήτης». Αυτό το αστείο απευθυνόταν στον προκάτοχο του Κάρνεϊ, Τζάστιν Τριντό, τον οποίο ο Τραμπ τρόλαρε εκτενώς κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τριντό, από την πλευρά του, ήταν απίθανο να ασχοληθεί λόγω άλλων προτεραιοτήτων του αυτή τη στιγμή .

Οι υποκλίσεις του Όρμπαν

Σε μια παράξενη σκηνή, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αναδύθηκε αργά πίσω από μια ομάδα ηγετών και έκανε μια χαμηλή, σκόπιμη υπόκλιση στον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο οποίος βρισκόταν σε συνομιλία με τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Οι παρατηρητές έμειναν με αμφιβολίες: Ήταν επίσημο πρωτόκολλο, μια χειρονομία κολακείας ή απλή διπλωματική σύγχυση; Ή μήπως ένα εσωτερικό αστείο.

Έπαινος ή προειδοποίηση;

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ακολούθησε μια πιο απότομη προσέγγιση απέναντι στον ηγέτη του Αζερμπαϊτζάν.

«Δεν τον θέλετε ως εχθρό», σημείωσε ο Τραμπ, εκφράζοντας τον χαρακτηριστικό του συνδυασμό επαίνου και προσοχής όταν συζητούσε για έναν ισχυρό ηγέτη, καθώς πόζαρε για μια φωτογραφία δίπλα στον μουστακαλή Αλίγιεφ.

Οικογενειακά θέματα

Το Σαρμ ελ-Σέιχ ήταν πραγματικά μια εκδήλωση δικτύωσης απαράμιλλη.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, πιάστηκε στο μικροσκόπιο να ζητά από τον Τραμπ συνάντηση με τον Έρικ Τραμπ, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Οργανισμού Τραμπ.

Ο Τραμπ δέχτηκε πρόθυμα, λέγοντας «Θα καλέσει ο Έρικ. Να το κάνω εγώ αυτό; Είναι τόσο καλό παιδί».

