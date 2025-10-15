Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά Κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις αποκαλύπτει νέο βιβλίο

Η Μάργκαρετ Θάτσερ «είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις» αποκαλύπτει ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε για την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας και προκαλεί αίσθηση. Η «Σιδηρά Κυρία», στο τιμόνι της Βρετανίας από το 1979 έως το 1990, στηριζόταν στον σύζυγό της Ντένις καθ' όλη τη διάρκεια ενός γάμου που διήρκεσε περισσότερα από 50 χρόνια.

Είχε περιγράψει μάλιστα τον Ντένις ως «το χρυσό νήμα που διατρέχει τη ζωή της», ενώ το ζευγάρι δεν πρωταγωνίστησε σε σκάνδαλα στις δεκαετίες που πέρασε στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Η Τίνα Γκόντουαν ωστόσο, στο νέο της βιβλίο με τίτλο «Η Τυχαία Φεμινίστρια» (The Incidental Feminist) κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την πρωθυπουργό με τη μακροβιότερη θητεία στο κόμμα των Συντηρητικών από το τέλη του 19ου αιώνα και την ιδιωτική της ζωή.

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε για να συμπέσει με τα 100ά γενέθλιά της, αναφέρει ότι η Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, την πρώτη στα πρώτα της χρόνια ως βουλευτής και τη δεύτερη με έναν συνάδελφο πολιτικό, αναφέρουν οι Times. Η συγγραφέας δήλωσε στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Τσέλτεναμ ότι πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του μυθιστοριογράφου και πρώην υπουργού των Συντηρητικών Τζόναθαν Άιτκεν, την ενημέρωσαν ότι η πρώην πρωθυπουργός είχε σχέση «πολύ νωρίς στην κοινοβουλευτική της καριέρα».

Tο ζεύγος Θάτσερ

Ανέφερε ότι της είχαν επίσης πει ότι η Θάτσερ είχε εξωσυζυγική σχέση με τον Σερ Χάμφρεϊ Άτκινς, βουλευτή του Σπέλθορν, αργότερα στη ζωή της. Ο Άτκινς διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Ιρλανδίας υπό τη Σιδηρά Κυρία μεταξύ 1979 και 1981 και του απονεμήθηκε ισόβιος τίτλος ευγενείας το 1987, οπότε έγινε Βαρώνος Κόλνμπρουκ του Γουόλθαμ Σεντ Λόρεντς - Λόρδος Κόλνμπρουκ.

Ήταν παντρεμένος με τη Μάργκαρετ Σπένσερ-Νερν και είχε τέσσερα παιδιά, πριν πεθάνει το 1996, έξι χρόνια αφότου η κυρία Θάτσερ αποχώρησε από το αξίωμα. Ερωτηθείς για τον Άτκινς, ο Άιτκεν είπε: «Υπήρχαν γνωστές φήμες για αυτό το θέμα εκείνη την εποχή. Η ομορφιά του μπορεί να την γοήτευε, αλλά η πολιτική του σκέψη ήταν απελπιστική».

Ένας άλλος πολιτικός εξήγησε στην Γκοντουάν ότι κυκλοφορούσαν φήμες για τις προαγωγές του Άτκινς, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν λιγότερο ικανός από άλλους. Περαιτέρω πηγές της αποκάλυψαν ότι η Θάτσερ είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» με τον Λόρδο Μπελ, τον επικεφαλής της δημοσίων σχέσεων. Αυτό περιελάμβανε το να βάζει το χέρι του στο γόνατό της «και άλλα πράγματα» σε δεξιώσεις, κάτι που ήταν «ένα από τα αγαπημένα της πράγματα».

O σερ Χάμφρεϊ Άτκινς

Ο Λόρδος Μουρ, ο οποίος έγραψε την εξουσιοδοτημένη βιογραφία της κυρίας Θάτσερ, είπε ότι είχε ακούσει τη φήμη για τον Άτκινς στο παρελθόν, αλλά δεν είχε βρει ποτέ πειστικά στοιχεία για αυτό. Πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε την ιστορία του Λόρδου Μπελ, χαρακτηρίζοντάς την «εξαφανώς απίθανη».

Το βιβλίο, που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα, αναλύει επίσης την απροσδόκητη φιλία του Ντένις με τη Μάντι Ράις-Ντέιβις, ένα μοντέλο και showgirl που είχε εμπλακεί έντονα στο σκάνδαλο Profumo του 1963. O σύζυγος της κυρίας Θάτσερ προφανώς έκανε διακοπές με την κυρία Ράις-Ντέιβις και μάλιστα της έστελνε επιστολές που άρχιζαν με τη φράση «Αγαπητή Μάντι».

Οι αποκαλύψεις βλέπουν το φως μετά την ανακάλυψη εγγράφων υποψηφιότητας που εξασφάλιζαν στην Θάτσερ την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος παρά τις αντιξοότητες το 1975 σε ένα σκονισμένο γκαράζ. Ανήκαν στον Συντηρητικό Σερ Έντουαρντ ντι Καν, ο οποίος ήταν πρόεδρος της εξαιρετικά επιδραστικής Επιτροπής του κόμματος του 1922 κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Ένα από τα έγγραφα, το οποίο φέρει ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 1975, είναι γραμμένο και υπογεγραμμένο από τον βασικό υποστηρικτή της κυρίας Θάτσερ, Κιθ Τζόζεφ. Ένα άλλο - με ημερομηνία λίγες μέρες αργότερα - γράφτηκε από την υπεύθυνη της προεκλογικής της εκστρατείας, Άιρι Νιβ, η οποία δολοφονήθηκε από τον IRA το 1979.

Επίσης, στον θησαυρό, ο οποίος πωλείται σε δημοπρασία με εκτίμηση 100.000 λιρών, υπάρχει ένα φύλλο υπογεγραμμένο από την ίδια τη Θάτσερ που επιβεβαίωνε τη νίκη της. Δείχνει πώς, στον δεύτερο γύρο, έλαβε 146 ψήφους από τους συναδέλφους της Συντηρητικούς - 67 περισσότερες από τον πλησιέστερο αντίπαλό της, Γουίλι Γουάιτλο. Ο απερχόμενος ηγέτης και πρώην πρωθυπουργός Σερ Έντουαρντ Χιθ παραιτήθηκε αφού έλαβε λιγότερες ψήφους από την κυρία Θάτσερ στον πρώτο γύρο. Η Θάτσερ θεωρούνταν αουτσάιντερ όταν ξεκίνησε ο διαγωνισμός.

