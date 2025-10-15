Τέλος τα προκάτ: Σπίτια-κάψουλες φέρνουν επανάσταση στη στέγαση στην Ευρώπη

Η Ευρώπη υποδέχεται μια καινοτομία στον τομέα της στέγασης, η οποία υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και χρησιμοποιούμε τον χώρο μας.

Τα προκατασκευασμένα σπίτια, που για χρόνια θεωρούνταν η βασική λύση για γρήγορη στέγαση, δίνουν τώρα τη θέση τους στα λεγόμενα «σπίτια-κάψουλες», άμεσα εισαγόμενα από την Κίνα.

