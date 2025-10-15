Τέλος τα προκάτ: Σπίτια-κάψουλες φέρνουν επανάσταση στη στέγαση στην Ευρώπη
Μικρές, modular κατοικίες με πλήρη αυτοματισμό, γρήγορη εγκατάσταση και ανθεκτικά υλικά προσφέρουν νέα λύση για οικονομική και έξυπνη διαμονή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ευρώπη υποδέχεται μια καινοτομία στον τομέα της στέγασης, η οποία υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και χρησιμοποιούμε τον χώρο μας.
Τα προκατασκευασμένα σπίτια, που για χρόνια θεωρούνταν η βασική λύση για γρήγορη στέγαση, δίνουν τώρα τη θέση τους στα λεγόμενα «σπίτια-κάψουλες», άμεσα εισαγόμενα από την Κίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στερεύουν η Μεγάλη Πρέσπα και η «ζωή» στην περιοχή
10:00 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τι πρέπει να ξέρεις για το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ