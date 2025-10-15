Με τον Πούτιν συναντήθηκε ο Άχμεντ αλ Σάρα - Η Δαμασκός θα «τιμήσει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε το πρώτο τετ-α-τετ με τον Σύρο ομόλογό του μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους

Με τον Πούτιν συναντήθηκε ο Άχμεντ αλ Σάρα - Η Δαμασκός θα «τιμήσει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχεται τον Σύρο πρόεδρο, Άχμεντ αλ Σάρα, στο Κρεμλίνο, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025. 

Pool/Alexander Zemlianichenko μέσω Reuters
Με τον Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Τετάρτη (15/10) ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, με τους δύο άνδρες να συνομιλούν από κοντά για πρώτη φορά από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, και τη φυγή του πρώην ηγέτη της χώρας στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Συρίας δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο ότι θα τιμήσει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της χώρας του και της Μόσχας, μια δέσμευση που υποδηλώνει ότι οι δύο κύριες στρατιωτικές βάσεις της Ρωσίας στη Συρία είναι ασφαλείς.

Ο Σάρα, ο οποίος κάποτε ηγούνταν του συριακού παραρτήματος της Αλ Κάιντα και ο οποίος ανέτρεψε τον προκάτοχό του Μπασάρ αλ Άσαντ, στενό σύμμαχο της Ρωσίας, στα τέλη του περασμένου έτους, μίλησε στην αρχή των συνομιλιών στο Κρεμλίνο με τον Πούτιν, κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία από την πτώση της Δαμασκού τον Δεκέμβριο του 2024 και την άνοδό του στην εξουσία.

«Υπάρχουν διμερείς σχέσεις και κοινά συμφέροντα που μας συνδέουν με τη Ρωσία και σεβόμαστε όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μαζί της. Εργαζόμαστε για τον επαναπροσδιορισμό της φύσης των σχέσεων με τη Ρωσία», δήλωσε ο Σάρα, ο οποίος μιλούσε στα αραβικά, στον Πούτιν.

Ο Πούτιν του είπε ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να κάνει ό,τι μπορούσε για να προχωρήσει σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσες και χρήσιμες αρχές» που είχαν ήδη συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά την ανανέωση των σχέσεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη επίσης τον Σάρα για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν κοινοβουλευτικές εκλογές νωρίτερα αυτό το μήνα στη Συρία.
«Πιστεύω ότι αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για εσάς, διότι οδηγεί στην ενοποίηση της κοινωνίας και, παρά το γεγονός ότι η Συρία διέρχεται επί του παρόντος δύσκολες στιγμές, θα ενισχύσει ωστόσο τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα», δήλωσε ο Πούτιν.

sara-mosxa

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα κατά την άφιξή του στο Κρεμλίνο, στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Sputnik/Sergey Savostyanov μέσω Reuters

Στρατιωτικές βάσεις

Το Κρεμλίνο δήλωσε πριν από τις συνομιλίες ότι θα συζητηθεί η τύχη των δύο κύριων βάσεων της Ρωσίας στη Συρία: της αεροπορικής βάσης Χμέιμιμ στην επαρχία Λατάκια της Συρίας και της ναυτικής βάσης στο Ταρτούς, στην ακτή.

Η Ρωσία, η οποία έχει οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα στη Συρία που επιθυμεί επίσης να διασφαλίσει, έχει στρατιωτική παρουσία και στο αεροδρόμιο Καμισλί, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράκ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα πιστεύει πως η Δαμασκός επιθυμεί να παραμείνουν οι στρατιωτικές βάσεις, ενώ μίλησε και για την ιδέα αυτές να χρησιμοποιηθούν ως κέντρα logistics για την αποστολή βοήθειας στην Αφρική δια θαλάσσης και αέρος.

Σύμφωνα το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται πηγή από τη Συρία, οι αξιωματούχοι της Δαμασκού ζητούν εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα βοηθήσει στον επανεξοπλισμό των υπολειμμάτων των δυνάμεων του Άσαντ. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Σάρα ελπίζει ότι η Ρωσία θα βοηθήσει επίσης στην ανασυγκρότηση του συριακού στρατού.

Επίσκεψη στους παλιούς υποστηρικτές του Άσαντ

Η επίσκεψη του Σάρα στη Μόσχα είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, σημειώνει το Reuters. Η Ρωσία χρησιμοποίησε τη στρατιωτική της δύναμη για να υποστηρίξει τον Άσαντ για χρόνια ενάντια στους Σύρους αντάρτες που ήρθαν στην εξουσία τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους με ηγέτη τον Σάρα. Στη συνέχεια, η Μόσχα χορήγησε άσυλο στον Άσαντ και την οικογένειά του όταν εγκατέλειψαν τη χώρα.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια του Άσαντ ζει πλέον διακριτικά στη Μόσχα.

Ο Σάρα θα χρησιμοποιήσει τις συνομιλίες για να ζητήσει επίσημα από τη Μόσχα να παραδώσει τον Άσαντ για να δικαστεί για φερόμενα εγκλήματα κατά των πολιτών της χώρας του, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η Ρωσία υπερηφανεύεται για την ικανότητά της να προστατεύει τους ξένους συμμάχους της και δεν είναι πιθανό να συμφωνήσει να παραδώσει τον πρώην πρόεδρο στις νέες αρχές της Δαμασκού. Ο Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία είχε δώσει άσυλο στον Άσαντ επειδή η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Ο Σάρα, ο οποίος ελπίζει να εξασφαλίσει οικονομικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης των προμηθειών σιταριού με ευνοϊκούς όρους και της αποζημίωσης για τις πληγές του πολέμου, αναμένεται επίσης να πιέσει για την υποστήριξη της Μόσχας ώστε να αντισταθεί στις απαιτήσεις του Ισραήλ για μια ευρεία αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία.

Μπορεί επίσης να θέσει το ζήτημα της αναδιάταξης της ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας ως εγγυητή κατά περαιτέρω ισραηλινών πληγμάτων, ανέφερε μία από τις δύο πηγές.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν αναμένει ο Πούτιν και ο Σαράα να δώσουν συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες τους.

*Με πληροφορίες από πρακτορείο Reuters

