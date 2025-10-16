ΕΕ: Προτείνει τα 16 ως κατώτατη ηλικία για την πρόσβαση σε social media και εργαλεία AI

Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρότεινε σήμερα να απαγορευθεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) στα παιδιά κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, λόγω των κινδύνων που ενέχουν για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων.

Κατώτατη ηλικία και γονική συναίνεση

Στην ανακοίνωσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να θεσπιστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η ηλικία των 16 ετών ως ελάχιστο όριο για την ανεξάρτητη πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες βίντεο και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο, η κατώτατη ηλικία προτείνεται στα 13 έτη, με την προϋπόθεση της γονικής συναίνεσης για όσους είναι κάτω των 16.

Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν τους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με την ψηφιακή εξάρτηση, τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία αλλά και την έκθεση σε επιβλαβές ή παράνομο περιεχόμενο. Η πρόταση, την οποία κατέθεσε η Δανή ευρωβουλευτής Κρίστελ Σαλντεμόζε (Σοσιαλιστές), εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών και αναμένεται να συζητηθεί στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο τέλος Νοεμβρίου.

Προκλήσεις και επόμενα βήματα

Η πρόταση δημιουργεί αυξημένες πιέσεις προς τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ήδη θέσει σε δημόσια συζήτηση την εφαρμογή ενός ενιαίου κατώτατου ορίου ηλικίας σε όλη την ΕΕ. Ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται να καταθέσει τις τελικές της συστάσεις εντός του έτους.

Παρά τις διαφορές μεταξύ των 27 κρατών-μελών, η ιδέα ενός ψηφιακού ορίου ενηλικίωσης κερδίζει συνεχώς υποστήριξη. Με τη Δανία να ασκεί την προεδρία της ΕΕ και να προωθεί σχέδιο ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη, Ευρωπαίοι υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν εκφράσει πρόσφατα τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική ψηφιακής προστασίας ανηλίκων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της υπεύθυνης χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών από τους νέους.