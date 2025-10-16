Υεμένη: Νεκρός ο επικεφαλής του στρατού των Χούθι - Σκοτώθηκε «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του»

Χωρίς να κατηγορούν απευθείας το Ισραήλ για τη δολοφονία του, οι Χούθι είπαν πως η σύγκρουση με το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει. Το Ισραήλ θα «λάβει την αποτρεπτική τιμωρία του για τα εγκλήματα που διέπραξε».

Υεμένη: Νεκρός ο επικεφαλής του στρατού των Χούθι - Σκοτώθηκε «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του»
Τον Αύγουστο, το Ισραήλ στοχοθέτησε τον αρχηγό του επιτελείου των Χούθι, τον υπουργό Άμυνας και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους σε αεροπορικά πλήγματα στη Σαναά.
Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν την Πέμπτη (16/10) πως ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Μουχάμαντ Αμπντ αλ Καρίμ αλ Γκαμάρι, ένας από τους πιο υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς αξιωματούχους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, σκοτώθηκε «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του».

Τον Αύγουστο, το Ισραήλ στοχοθέτησε τον αρχηγό του επιτελείου των Χούθι, τον υπουργό Άμυνας και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους σε αεροπορικά πλήγματα στη Σαναά στην Υεμένη κατά τα οποία ο πρωθυπουργός της υπό τους Χούθι κυβέρνησης της Υεμένης και άλλοι υπουργοί σκοτώθηκαν.

Το Ισραήλ δήλωσε τότε πως το αεροπορικό πλήγμα είχε θέσει στο στόχαστρο τον αλ Γκαμάρι, τον υπουργό Άμυνας και άλλους υψηλόβαθμούς αξιωματούχους και πως εξακρίβωνε το αποτέλεσμα.

Ο Γκαμάρι ήταν μέλος του "Γραφείου της Τζιχάντ" των Χούθι, του οποίου ηγείται ο Αμπντούλ Μάλικ αλ Χούθι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα πως ο Γκαμάρι στοχοθετήθηκε από ισραηλινό πλήγμα. «Θα κάνουμε το ίδιο απέναντι σε κάθε απειλή στο μέλλον, επίσης», πρόσθεσε.

Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους προς το Ισραήλ ενεργώντας σε αλληλεγγύη, όπως είπαν, με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα -- οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα σε περιοχές της Υεμένης που τελούν τον έλεγχο των Χούθι.

Ο ηγέτης των Χούθι, ο Αμπντούλ Μάλικ αλ Χούθι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η οργάνωση θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Ισραήλ με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και θα επαναλάβει την υποστήριξη για τη Γάζα εάν το Ισραήλ δεν την τηρήσει.

