Ταϊλάνδη: Παγίδα θανάτου για 26χρονο μοντέλο - Της υποσχέθηκαν δουλειά, τη σκότωσαν για τα όργανα

Πώς το κύκλωμα παγίδευσε τη νεαρή γυναίκα που ταξίδεψε μέχρι την Μπανγκονγκ για να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ταϊλάνδη: Παγίδα θανάτου για 26χρονο μοντέλο - Της υποσχέθηκαν δουλειά, τη σκότωσαν για τα όργανα
Θύμα κυκλώματος εμπορίας οργάνων στην Ταϊλάνδη φέρεται να έπεσε μία νεαρή από τη Λευκορωσία, η τύχης της οποίας θεωρείται αβέβαιη.

Η 26χρονη Βέρα Κράβτσοβα, έφτασε στην Μπανγκόκ για να ακολουθήσει το όνειρό της στο μόντελινγκ, αλλά βρέθηκε παγιδευμένη στα δίχτυα συμμορίας που τη μετέτρεψε σε σκλάβα δικτύου με τηλεφωνικές απάτες αρχικά υπό την απειλή είτε της εκπόρνευσης ή της αφαίρεσης οργάνων, πριν τη δολοφονήσει και πουλήσει τα όργανά της, όταν σταμάτησε να φέρνει «εισόδημα».

vera-kravtsova4.jpg

Κινεζικές συμμορίες και η βιρμανική πολιτοφυλακή λειτουργούν αυτά τα «τηλεφωνικά κέντρα» όπου υπολογίζεται ότι μπορεί να κρατούνται έως και 100.000 σκλάβοι.

Η Βέρα Κράβτσοβα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρήκε αυτό που έψαχνε—μια δελεαστική προσφορά εργασίας στην Ταϊλάνδη. Την προσέλκυσε η προοπτική να γίνει διεθνές μοντέλο και να εργαστεί στην Μπανγκόκ. Φαινόταν σαν εισιτήριο για μια νέα ζωή. Στις 20 Σεπτεμβρίου, η Βέρα ετοίμασε τη βαλίτσα της και επιβιβάστηκε σε ένα αεροπλάνο.

Τελικά, το κορίτσι μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο της Μπανγκόκ στη γειτονική Μιανμάρ. Αντί για ένα πρακτορείο μοντέλων, την περίμενε ένα τσιμεντένιο καταφύγιο. Αντί για κάμερες, συρματοπλέγματα. Ο κόσμος της συρρικνώθηκε σε ένα δωμάτιο υπολογιστών. Τα όνειρα για την πασαρέλα αντικαταστάθηκαν από την πραγματικότητα της δουλείας.

Ψηφιακή παγίδα

Το κορίτσι κατέληξε να εργάζεται σε ένα κέντρο απάτης. Είναι μια «σύγχρονη φυτεία» όπου οι άνθρωποι μαζεύουν χρήματα. Αυτό ακριβώς ήταν το αντικείμενο της υπόθεσης για την οποία είχε υπογράψει η Βέρα. Αναγκάστηκε να λειτουργήσει ως δόλωμα για πλούσιους άνδρες.

Υποτίθεται ότι έπρεπε να δημοσιεύει όμορφες φωτογραφίες, να γράφει γλυκά μηνύματα σε πιθανούς μνηστήρες και να φλερτάρει σε chat rooms. Έπρεπε να κάνει τους μοναχικούς άντρες να την ερωτευτούν —να εμπνέει εμπιστοσύνη, να παίζει με τα συναισθήματά τους και μετά να ζητάει χρήματα. «Επενδύστε σε αυτό το έργο», «Βοηθήστε με», «Αυτή είναι η ευκαιρία μας μαζί» — και παρόμοιες φράσεις ήταν αυτά που έπρεπε να λέει όταν επικοινωνούσε με άνδρες με επιρροή.

Στη συνέχεια, άγνωστα άτομα επικοινώνησαν με την οικογένεια της Κράβτσοβα και ζήτησαν λίτρα 500.000 δολαρίων. Η οικογένεια προσπάθησε να διαπραγματευτεί, να ζητιανέψει και να ψάξει για χρήματα. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβαν ήταν φρικτή: το κορίτσι είχε δολοφονηθεί, το σώμα της είχε αποτεφρωθεί και τα όργανά της είχαν πουληθεί στη μαύρη αγορά.

vera-kravtsova3.jpg

Τα τηλεφωνικά αυτά κέντρα στη Μιανμάρ θεωρούνται ότι υποστηρίζονται από την στρατιωτική χούντα της χώρας, η οποία έχει την εξουσία να ασκεί δίωξη.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mash στα ρωσικά ανέφερε: «Όσοι δεν υπακούουν μαστιγώνονται και απειλούνται ότι θα πουληθούν για τα όργανά τους».

Μια πηγή ανέφερε ότι στο στρατόπεδο ζουν πολλοί άνθρωποι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ιδίως Ρώσοι, αλλά και Κινέζοι και Νοτιοανατολικοί Ασιάτες.

«Οι Σλάβοι και οι Ευρωπαίοι ευνοούνται—οι ιδιοκτήτες του κέντρου τους χρησιμοποιούν για να δημιουργούν απάτες με βίντεο».

«Αλλά οι Ασιάτες είναι άτυχοι—δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους λόγω χρεών και ποινικών υποθέσεων, γι' αυτό και τους ξυλοκοπούν και τους πληρώνουν με φαγητό για τη δουλειά τους.»

Αβέβαιη η τύχη της

Επισήμως ωστόσο η νεαρή θεωρείται αγνοούμενη, καθώς σε ένα κανάλι στο Telegram, μία πηγή επικαλούμενη το Υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας, ανέφερε ότι η 26χρονη Βέρα Κράβτσοβα εξακολουθούσε να αγνοείται.

Αντίθετα το REN TV, επικαλούμενο τις πηγές του, αναφέρει το αντίθετο. Ισχυρίζεται ότι όντως βρέθηκε ένα πτώμα. Σύμφωνα με αυτούς, ο θάνατος του κοριτσιού είναι εγκληματικής φύσης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

