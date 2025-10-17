Οι φίλοι σου βγάζουν περισσότερα χρήματα; Γιατί το οικονομικό χάσμα είναι αιτία σύγκρουσης

Ας το πούμε όπως είναι: το να μιλάς για χρήματα με φίλους είναι πιο άβολο κι από το να συναντήσεις πρώην με τη νέα του σχέση στο ίδιο μπαρ. Κι όμως, αργά ή γρήγορα, αυτό το θέμα θα βγει στην επιφάνεια. Γιατί;

Γιατί κάποιος θα αρχίσει να βγάζει παραπάνω χρήματα. Και τότε… καλωσήρθες στο Friends Wealth Gap, τη στιγμή δηλαδή που η φιλία σου δοκιμάζεται από κάτι τόσο καθημερινό και τόσο ταμπού, τα χρήματα.

