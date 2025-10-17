Σάλος στην Τουρκία για καταζητούμενο πρώην πρύτανη που φέρεται να δραπέτευσε με ελληνικό διαβατήριο

Ποιος είναι ο Ουνσάλ Μπαν, που φέρεται να δραπέτευσε από την Τουρκία έχοντας ελληνικό διαβατήριο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία με την υπόθεση ενός πρώην πρύτανη πανεπιστημίου που κατηγορείται για οικονομικά εγκλήματα και φέρεται να έχει διαφύγει με ελληνικό διαβατήριο που έχει εκδοθεί το 2022.

Πρόκειται για τον Ουνσάλ Μπαν, πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου της Τουρκικής Αεροναυτικής Ένωσης, ο οποίος μάλιστα υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος και με βουλεύτρια του κόμματος AKP του Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού T24, αλλά και με σχετικές αναφορές που υπάρχουν στις τουρκικές εκδόσεις του BBC και της Deutsche Welle, ο Μπαν είναι υπόδικος σε τέσσερις ξεχωριστές υποθέσεις στην Τουρκία ενώ του έχει απαγορευτεί και η έξοδος από τη χώρα. Ωστόσο, μετά από ορισμένες αποτυχημένες απόπειρες, φέρεται να κατάφερε τελικά να διαφύγει από την Τουρκία στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας ελληνικό διαβατήριο.

Το T24 έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες τόσο του διαβατηρίου που χρησιμοποίησε, όσο και άδειας παραμονής στην Ελλάδα με την αιτιολογία του μέλους ελληνικής οικογένειας, γεγονός που ενδεχομένως να υποδηλώνει -σε περίπτωση που το έγγραφο είναι γνήσιο- ότι έχει παντρευτεί ξανά στην Ελλάδα.

Η γνησιότητα των εγγράφων δεν έχει επιβεβαιωθεί.

H υπόθεση πάντως συζητείται έντονα στα ΜΜΕ της Τουρκίας, καθώς αναφέρεται αναλυτικά και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Έργα και ημέρες του Ουνσάλ Μπαν

Ο Μπαν είχε απασχολήσει τα τουρκικά ΜΜΕ όταν μαζί με την πρώην σύζυγό του και βουλευτή του AKP, Ζεχρά Τασκεσενλίογου, ενεπλάκησαν σε κατηγορίες χρηματισμού με σκοπό την αύξηση μετοχικών κεφαλαίων σε διάφορες εταιρείες. Πριν τη φερόμενη διαφυγή του στην Ελλάδα, ο Μπαν είχε συλληφθεί στο πλαίσιο έρευνας για χειραγώγηση χρηματιστηριακών μετοχών, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από 36 ημέρες, χρησιμοποιώντας διατάξεις περί μεταμέλειας. Πηγές του Newsbomb από την Τουρκία πάντως, υποστηρίζουν ότι αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από πολιτικές πιέσεις.

Σύμφωνα με το turkiyetoday.com, ο Μπαν συνελήφθη και κρατήθηκε για πρώτη φορά στις 29 Αυγούστου 2022, με κατηγορίες που περιλάμβαναν «κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων με αρχηγό οργανωμένου εγκλήματος», «απειλή» και «εκβιασμό».

Αφέθηκε ελεύθερος στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 με όρους δικαστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξόδου από την κατοικία του. Ωστόσο ο Ανώτατος Εισαγγελέας της Άγκυρας άσκησε έφεση κατά της απόφασης, ο Μπαν συνελήφθη εκ νέου, οδηγήθηκε στο δικαστήριο και προφυλακίστηκε ξανά στις 3 Σεπτεμβρίου 2022.

Μία μέρα μετά την αποφυλάκισή του σε άλλη υπόθεση, ο Μπαν συνελήφθη εκ νέου — αυτή τη φορά στο πλαίσιο έρευνας για «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επικεφαλής Εισαγγελίας της Άγκυρας, οι ύποπτοι παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο στις 13 Φεβρουαρίου 2023, με αίτημα προφυλάκισής τους για την υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση αρκετών εκ των συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων και του Μπαν. Ο Μπαν αφέθηκε ελεύθερος 13 μήνες αργότερα.

Σύμφωνα με το BBC Turkce, υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές υποθέσεις εναντίον του Μπαν, ο οποίος κατηγορείται για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων και ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.

Παρά το γεγονός ότι είχε επιβάλει τρεις ξεχωριστές διεθνείς ταξιδιωτικές απαγορεύσεις εναντίον του, ο Μπαν φέρεται να έφυγε από την Τουρκία πλαστογραφώντας έγγραφα.

