Εμπρηστική και παραληρηματική δήλωση Μπαχτσελί: Ζητά προσάρτηση του ψευδοκράτους στην Τουρκία

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και την ήττα του εκλεκτού του Ερσίν Τατάρ, ο ηγέτης των Γκρίζων Λύκων της Τουρκίας Ντεβλέτ Μπαχτσελί κάλεσε το «κοινοβούλιο» του ψευδοκράτους να αποφασίσει να ενταχθεί στην Τουρκική Δημοκρατία.

Μια δήλωση που επί της ουσίας αμφισβητεί το αποτέλεσμα των "εκλογών", αλλά και τη νομιμοποίηση του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Αγνοώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις διεθνείς συμφωνίες, κάλεσε ευθέως σε προσάρτηση του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, μια πρόταση που θυμίζει τις πιο σκοτεινές πολιτικές της Τουρκίας στην Κύπρο.

Η δήλωση του Μπαχτσελί έχει ως εξής:

«Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην "ΤΔΒΚ" πραγματοποιήθηκαν με πολύ χαμηλή προσέλευση. Η μοίρα των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να αναπαρασταθεί από αυτή την προσέλευση. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα των "εκλογών" ανακοινωθούν από την εκλογική επιτροπή, το κοινοβούλιο της "ΤΔΒΚ" πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να αποφασίσει την ένταξή της στην Τουρκική Δημοκρατία».

Διαβάστε επίσης