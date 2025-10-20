Χονγκ Κονγκ: Πώς βρέθηκε το εμπορικό Boeing εκτός διαδρόμου - Δύο νεκροί

Σοκ προκάλεσε στο Χονγκ Κονγκ η πτώση ενός εμπορικού αεροσκάφους τύπου Boeing 747 στη θάλασσα, αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι τέσσερις επιβαίνοντες του αεροσκάφους σώθηκαν.

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση της AirACT από το Ντουμπάι, φέρεται να εξετράπη της πορείας του κατά την προσγείωση στη βόρεια πίστα του αεροδρομίου γύρω στις 3.50 τα ξημερώματα (8.50 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) και να κατέληξε στη θάλασσα, κοντά στο θαλάσσιο τείχος του αεροδρομίου.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν το αεροπλάνο με το ρύγχος και την ουρά του να έχουν αποκοπεί και με τις τσουλήθρες διαφυγής να έχουν αναπτυχθεί.

Οι νεκροί και οι διασώστες

Σύμφωνα με τον Στίβεν Γιου, εκτελεστικό διευθυντή επιχειρήσεων της Αρχής Αερολιμένα Χονγκ Κονγκ, το αεροσκάφος χτύπησε ένα όχημα ασφαλείας που περιπολούσε έξω από τον φράχτη της πίστας, ρίχνοντάς το στη θάλασσα. Οι δύο εργαζόμενοι ασφαλείας που επέβαιναν στο όχημα ανασύρθηκαν από το νερό, όμως ο ένας διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου και ο άλλος κατέληξε στο νοσοκομείο.

[#HongKong]

⚡️??Un avion cargo sort de la piste, percute un véhicule au sol et tombe dans la mer à l'aéroport de Hong Kong



Le vol AirACT 747-400 a dérapé hors de la piste après avoir atterri à l'aéroport de Hong Kong.



Selon certaines informations, l'avion a percuté un véhicule… pic.twitter.com/w6M4bLMf0P — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 19, 2025

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Θα προσφέρουμε κάθε δυνατή στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε ο Γιου.

Μετά το δυστύχημα, η βόρεια πίστα του αεροδρομίου —η οποία είναι και η πιο πολυσύχναστη στον κόσμο για εμπορευματικές πτήσεις— έκλεισε προσωρινά, ενώ οι νότιες και κεντρικές πίστες συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Ο κ. Γιου τόνισε πως οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του διαδρόμου ήταν «ασφαλείς και εντός προδιαγραφών» κατά τη στιγμή της προσγείωσης.

Τι λέει η Emirates και οι αρχές

Η Emirates, στην οποία ανήκε η πτήση EK9788, ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν μισθωμένο από την τουρκική ACT Airlines και ότι «το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν υπήρχε φορτίο στο αεροσκάφος».

Ο Μαν Κα-τσάι, επικεφαλής του τμήματος διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων του Χονγκ Κονγκ, επιβεβαίωσε πως ο πύργος ελέγχου είχε δώσει άδεια προσγείωσης στο βόρειο διάδρομο, χωρίς όμως να υπάρξει σήμα κινδύνου από τους πιλότους.

Η ACT Airlines, μια τουρκική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς φορτίου σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, το αεροσκάφος ήταν ηλικίας 32 ετών και είχε αρχικά λειτουργήσει ως επιβατικό πριν μετατραπεί σε cargo.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Χονγκ Κονγκ επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος «αποκλίνει από τον βόρειο διάδρομο μετά την προσγείωση και κατέληξε στη θάλασσα». Οι αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ η πίστα θα ανοίξει ξανά μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων ασφαλείας.