Ο Τραμπ θέλει να προλάβει την Κίνα στην κατάκτηση της Σελήνης – Η NASA ψάχνει νέες συνεργασίες

Η NASA ζητά συνεργασία με άλλες εταιρείες για τις αποστολές της στη Σελήνη, μετά τις καθυστερήσεις της SpaceX - Η Lockheed Martin ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μια σεληνάκατο

Ο Τραμπ θέλει να προλάβει την Κίνα στην κατάκτηση της Σελήνης – Η NASA ψάχνει νέες συνεργασίες
NASA
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA θα εκκινήσει εκ νέου τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τις αποστολές της στη Σελήνη, μετά τις καθυστερήσεις της SpaceX, της εταιρείας του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, πρώην στενού συμβούλου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο προσωρινός διοικητής της και υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

«Θα δούμε μια διαστημική κούρσα, υπό την έννοια του ανταγωνισμού μεταξύ των αμερικανικών επιχειρήσεων, για το ποια θα μπορέσει να μας επαναφέρει πρώτη στη Σελήνη» είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Ντάφι. «Πιστεύω ότι (στον διαγωνισμό) θα συμμετάσχουν εταιρείες όπως η Blue και ενδεχομένως και άλλες», πρόσθεσε.

Η Blue Origin, η ανταγωνίστρια της SpaceX, είναι η διαστημική εταιρεία του ιδρυτή της Amazon, του Τζεφ Μπέζος. Προς το παρόν έχει αναλάβει την πέμπτη αποστολή του φιλόδοξου προγράμματος Artemis. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει η NASA το συντομότερο δυνατόν στη Σελήνη και να πάει επίσης και στον Άρη.

Και η Lockheed Martin στο παιχνίδι

Η εταιρεία Lockheed Martin ανακοίνωσε απόψε ότι αναπτύσσει σχέδια για μια σεληνάκατο που θα μπορούσε να καλύψει την ανάγκη της NASA για μια εναλλακτική λύση απέναντι στο Starship της SpaceX.

«Λατρεύω τη SpaceX. Είναι μια απίστευτη εταιρεία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν καθυστερήσει και ανταγωνιζόμαστε την Κίνα», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Ο πρόεδρος και εγώ θέλουμε να επιστρέψουμε στη Σελήνη κατά τη διάρκεια της θητείας του» που λήγει τον Ιανουάριο του 2029», εξήγησε ο Ντάφι. Και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την Κίνα που εκτιμά ότι το αργότερο μέχρι το 2030 θα μπορέσει να στείλει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της.

Οι πιέσεις στη NASA εντάθηκαν τους τελευταίους μήνες, αφού επέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Χρειαζόμαστε οι καλύτερες εταιρείες να προχωρήσουν με ρυθμό που θα μας φέρει πρώτους στη Σελήνη. Ο ανταγωνισμός και η καινοτομία είναι τα κλειδιά της διαστημικής κυριαρχίας μας» σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ο Σον Ντάφι.

Πολλές αναποδιές καθυστέρησαν την επανδρωμένη αποστολή Artémis 2, με την οποία θα πάνε αστροναύτες στη Σελήνη, αλλά δεν θα προσσεληνωθούν. Αφού αναβλήθηκε κατ’ επανάληψη, τώρα η εκτόξευση προβλέπεται να γίνει στις αρχές του 2026, το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη NASA. Το πλήρωμα, τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτες, θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι μετά από μισό αιώνα που θα κάνουν μια περιστροφή γύρω από τον φυσικό δορυφόρο της Γης.

Η αποστολή Artémis 3, που προβλέπει την επιστροφή των Αμερικανών στην επιφάνεια της Σελήνης, είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για τα μέσα του 2027.

