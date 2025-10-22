Από κούπες έως… ελβετικούς σουγιάδες – Η ξυλογλυπτική δίνει ξανά ζωή στα απομεινάρια δέντρων

Σύλλογος ξυλογλυπτικής στη Μεγάλη Βρετανία μετατρέπει τα κλαδέματα δέντρων μίας ολόκληρης πόλης σε πολύτιμα αναμνηστικά

Από κούπες έως… ελβετικούς σουγιάδες – Η ξυλογλυπτική δίνει ξανά ζωή στα απομεινάρια δέντρων
Στο Γιόρκσαϊρ της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αναβιώσει τα τελευταία χρόνια ένα αρχαίο επάγγελμα, το οποίο φροντίζει να αξιοποιούνται τα κλαδέματα δέντρων και να μένουν μακριά από τις χωματερές.

Οι άνθρωποι του Yorkshire Spoon Club (σ.σ. Σύλλογος Κουταλιών του Γιόρκσαϊρ) μετατρέπουν ένα αναποδογυρισμένο δρύινο ή δέντρο σφενδάμου σε ένα κουτάλι, αλλά αυτή η ομάδα ερασιτεχνών και επαγγελματιών ξυλογλυπτών παράγει πολύ περισσότερα από απλά σκεύη φαγητού.

Συναντώνται μία φορά το μήνα στο δάσος Ellekers, κοντά στην μικρή πόλη του Μπράντφορντ στο Βόρειο Γιόρκσαϊρ και ο Σύλλογος θα μετατρέψει γρήγορα κάθε δημοτικό δέντρο που έφτασε στο τέλος της ζωής του σε ένα έργο τέχνης.

Όταν η καταιγίδα Amy πέρασε από την περιοχή τον περασμένο μήνα και ανέτρεψε ένα ώριμο δέντρο σφενδάμου στην πόλη του Shipley, το μέλος του συλλόγου. Ο Κλάιβ Νάτον, πήρε ολόκληρο το δέντρο αφού οι ξυλουργοί έκοψαν τον κορμό σε κομμάτια.

Ο Σύλλογος επεξεργάστηκε το δέντρο και το έκανε… φλιτζάνια, μπολ και κουτάλια, όπως μεταδίδει το BBC.

«Ήταν ευπρόσδεκτο και τώρα βρίσκεται στη διαδικασία να μετατραπεί σε όλα τα είδη όμορφων πραγμάτων. Αυτά αντικατοπτρίζουν μία καλή στιγμή που περάσαμε στο δάσος με υπέροχους ανθρώπους και αντικατοπτρίζουν τον χρόνο στη φύση», ανέφερε.

Ο Ντέιβ Γουότσον, ιδρυτής του Σύλλογου, επισημαίνει ότι αυτά τα πεσμένα δέντρα της πόλης είναι πολύ χρήσιμα για τα δεκάδες μέλη που δεν ζουν κοντά στα δάση ή δεν διαθέτουν εξοπλισμό για τη συγκομιδή ξυλείας.

Ο Γουότσον οργανώνει εργαστήρια ξυλουργικής στο δάσος Elleker, όπου η ξυλεία είναι άφθονη, αλλά για το υπόλοιπο του μήνα, μερικοί από αυτούς τους ξυλουργούς «κυριολεκτικά ακούνε καθώς πηγαίνουν για τις καθημερινές τους δουλειές τον ήχο των αλυσοπρίονων».

