Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο λίγο πριν από τη Σύνοδο APEC - Το μήνυμα στον Τραμπ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο, για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες, σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα λίγο πριν από το ταξίδι του Τραμπ στην Ασία

Newsbomb

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο λίγο πριν από τη Σύνοδο APEC - Το μήνυμα στον Τραμπ

H Bόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικο πύραυλο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας, μια εβδομάδα πριν από μια κρίσιμη συνάντηση ηγετών Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα. Ήταν η πρώτη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τον Μάιο από την Πιονγιάνγκ, η οποία αψήφησε μια διεθνή απαγόρευση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα για την ανάπτυξη τέτοιων όπλων.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ -ο οποίος λέει πως θέλει αναθέρμανση των σχέσεων με τη Βόρεια Κορέα- και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα σε μια σύνοδο κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Η εκτόξευση του όπλου «άγνωστου τύπου» έγινε προς ανατολική κατεύθυνση, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας. Το επιτελείο ενημέρωσε αργότερα δημοσιογράφους μέσω SMS ότι έγιναν εκτοξεύσεις πυραύλων μικρού βεληνεκούς στις 08:10 (τοπική ώρα· στις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για τις πρώτες εκτοξεύσεις από πλευράς Πιονγκγιάνγκ αφότου ανέλαβε ο κ. Λι , που τάσσεται υπέρ του κατευνασμού με τη Βόρεια Κορέα και της εγκατάλειψης της σκληρής γραμμής του προκατόχου του Γιουν Σοκ-γελ, που οδήγησε σε ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων. Η Πιονγκγιάνγκ είχε κάνει εκτοξεύσεις πυραύλων με βραχύ βεληνεκές στις αρχές Μαΐου.

Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στην οποία παρευρέθηκαν και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, και ο πρόεδρος ενημερώθηκε για την εκτόξευση. Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία επίπτωση στην ασφάλεια της Ιαπωνίας από την εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα, ενώ το Τόκιο μοιραζόταν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο με τις ΗΠΑ.

Οι εκτοξεύσεις σημειώθηκαν καθώς πλησιάζει η σύνοδος της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη νοτιοκορεάτικη πόλη Τζονγκτζού την 31η Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, πιθανόν φέτος, έπειτα από τρεις συνόδους τους κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας - τον Ιούλιο του 2018 στη Σιγκαπούρη, τον Φεβρουάριο του 2019 στο Βιετνάμ, κατόπιν τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στα σύνορα της Βόρειας και της Νότιας Κορέας. Οι διαπραγματεύσεις των δυο ηγετών είχαν αποτύχει, με τις ΗΠΑ να μην καταφέρνουν να αποσπάσουν καμιά παραχώρηση από τη Βόρεια Κορέα για την εγκατάλειψη του πυρηνικού οπλοστασίου της.

Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει παράλληλα προγράμματα ανάπτυξης διαφόρων οπλικών συστημάτων. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, παρουσίασε τον «πιο ισχυρό» διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) που διαθέτει πλέον στο οπλοστάσιό της, κατά η διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στην πρωτεύουσα με παρόντες υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ρωσίας και της Κίνας, με την ευκαιρία της 80ής επετείου από την ίδρυση του μοναδικού κόμματος στη Βόρεια Κορέα. Ο πύραυλος αυτός, που βαφτίστηκε Hwasong-20, έχει «απεριόριστη» εμβέλεια, διατείνονται οι βορειοκορεατικές αρχές.

Η Βόρεια και η Νότια Κορέα παραμένουν από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) δεν τέλειωσε με συμφωνία ειρήνης, αλλά απλή ανακωχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Puma Gen-E Days, οδηγήστε και κερδίστε!

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ουγκάντα: Τουλάχιστον 63 νεκροί σε τροχαίο δύο λεωφορείων

09:32ΥΓΕΙΑ

Γυναίκα με πολλαπλές προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι όταν «αλλάζει» μεταξύ τους

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου

09:26LIFESTYLE

Η «κατάρα» των Κένεντι γίνεται σειρά στο Netflix με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Μύδροι Έλον Μασκ κατά του διευθυντή της NASA: «Έχει IQ κάτω από 100» - Οργή για «άνοιγμα» διαγωνισμού σε ανταγωνιστές της SpaceX

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Θεσπίστηκε νέο τέλος 3 ευρώ ανά επιβάτη στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Παραλιακή - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Σήμερα η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας κι άλλων επτά προσώπων

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο λίγο πριν από τη Σύνοδο APEC - Το μήνυμα στον Τραμπ

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Κίεβο - Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά - Βίντεο

08:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Απανωτές μικρές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν τη δυτική Φθιώτιδα

08:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Η μάνα σου την αγόρασε» - Νέα «εφηβική» προσβολή από εκπρόσωπο υπουργείου κατά δημοσιογράφου

08:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σφαγή και ναυάγιο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα έχουμε πρόωρες εκλογές - Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Γιατί πήρε μαζί του στη φυλακή τον «Κόμη Μοντε Κρίστο» - Ο συμβολισμός με τον υπεράνθρωπο εκδικητή του Αλέξανδρου Δουμά

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

08:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: Με τίμησε με τη φιλία του - Η πορεία του ταυτίστηκε με αυτή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν τα οχήματα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα κινητά τηλέφωνα - Τα πρώτα στοιχεία και τα πρόσωπα «κλειδιά» στο μικροσκόπιο των Αρχών

06:28LIFESTYLE

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τα δικά του λόγια - «Αυτό είναι για μένα η μουσική»

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε 88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η αξία των κοσμημάτων που «έκαναν φτερά»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία» – Μετά τις βροχές… έρχονται τα 30άρια

00:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Εξάρα στην Νάπολι πριν τον Ολυμπιακό η Αϊντχόφεν - Διέλυσε την Ατλέτικο η Άρσεναλ

07:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Σημαντικές αλλαγές στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο – Τι προβλέπεται για κάθε τάξη

08:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Η μάνα σου την αγόρασε» - Νέα «εφηβική» προσβολή από εκπρόσωπο υπουργείου κατά δημοσιογράφου

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πτώση των σταρ: Γιατί οι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ αποτυγχάνουν πλέον στο box office;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ