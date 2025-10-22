Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο λίγο πριν από τη Σύνοδο APEC - Το μήνυμα στον Τραμπ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας, μια εβδομάδα πριν από μια κρίσιμη συνάντηση ηγετών Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα. Ήταν η πρώτη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τον Μάιο από την Πιονγιάνγκ, η οποία αψήφησε μια διεθνή απαγόρευση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα για την ανάπτυξη τέτοιων όπλων.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ -ο οποίος λέει πως θέλει αναθέρμανση των σχέσεων με τη Βόρεια Κορέα- και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα σε μια σύνοδο κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Η εκτόξευση του όπλου «άγνωστου τύπου» έγινε προς ανατολική κατεύθυνση, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας. Το επιτελείο ενημέρωσε αργότερα δημοσιογράφους μέσω SMS ότι έγιναν εκτοξεύσεις πυραύλων μικρού βεληνεκούς στις 08:10 (τοπική ώρα· στις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για τις πρώτες εκτοξεύσεις από πλευράς Πιονγκγιάνγκ αφότου ανέλαβε ο κ. Λι , που τάσσεται υπέρ του κατευνασμού με τη Βόρεια Κορέα και της εγκατάλειψης της σκληρής γραμμής του προκατόχου του Γιουν Σοκ-γελ, που οδήγησε σε ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων. Η Πιονγκγιάνγκ είχε κάνει εκτοξεύσεις πυραύλων με βραχύ βεληνεκές στις αρχές Μαΐου.

Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στην οποία παρευρέθηκαν και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, και ο πρόεδρος ενημερώθηκε για την εκτόξευση. Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία επίπτωση στην ασφάλεια της Ιαπωνίας από την εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα, ενώ το Τόκιο μοιραζόταν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο με τις ΗΠΑ.

Οι εκτοξεύσεις σημειώθηκαν καθώς πλησιάζει η σύνοδος της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη νοτιοκορεάτικη πόλη Τζονγκτζού την 31η Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, πιθανόν φέτος, έπειτα από τρεις συνόδους τους κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας - τον Ιούλιο του 2018 στη Σιγκαπούρη, τον Φεβρουάριο του 2019 στο Βιετνάμ, κατόπιν τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στα σύνορα της Βόρειας και της Νότιας Κορέας. Οι διαπραγματεύσεις των δυο ηγετών είχαν αποτύχει, με τις ΗΠΑ να μην καταφέρνουν να αποσπάσουν καμιά παραχώρηση από τη Βόρεια Κορέα για την εγκατάλειψη του πυρηνικού οπλοστασίου της.

Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει παράλληλα προγράμματα ανάπτυξης διαφόρων οπλικών συστημάτων. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, παρουσίασε τον «πιο ισχυρό» διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) που διαθέτει πλέον στο οπλοστάσιό της, κατά η διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στην πρωτεύουσα με παρόντες υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ρωσίας και της Κίνας, με την ευκαιρία της 80ής επετείου από την ίδρυση του μοναδικού κόμματος στη Βόρεια Κορέα. Ο πύραυλος αυτός, που βαφτίστηκε Hwasong-20, έχει «απεριόριστη» εμβέλεια, διατείνονται οι βορειοκορεατικές αρχές.

Η Βόρεια και η Νότια Κορέα παραμένουν από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) δεν τέλειωσε με συμφωνία ειρήνης, αλλά απλή ανακωχή.

