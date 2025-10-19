Βόρεια Κορέα: Στρατιώτης αυτομόλησε στη Νότια Κορέα μέσω της Αποστρατιωτικοποιημένης Ζώνης

«Ο στρατός μας συνέλαβε έναν Βορειοκορεάτη στρατιώτη που πέρασε τη στρατιωτική διαχωριστική γραμμή την Κυριακή», ανακοίνωσαν οι Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων της Νότιας Κορέας.

Βόρεια Κορέα: Στρατιώτης αυτομόλησε στη Νότια Κορέα μέσω της Αποστρατιωτικοποιημένης Ζώνης
FILE - A South Korean soldier stands guard near a sign of military demarcation line at the southern side of the border village of Panmunjom in the Demilitarized Zone, South Korea, Wednesday, June 12, 2019.
Βορειοκορεάτης στρατιώτης αυτομόλησε την Κυριακή διασχίζοντας τα σύνορα και εισερχόμενος στη γεμάτη νάρκες Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη, ανακοίνωσε το Κοινό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων (JCS) της Νότιας Κορέας.

«Ο στρατός μας συνέλαβε έναν Βορειοκορεάτη στρατιώτη που διέσχισε τη στρατιωτική διαχωριστική γραμμή την Κυριακή », ανέφερε η JCS σε ανακοίνωσή της.

«Ο στρατός αναγνώρισε το άτομο κοντά στη στρατιωτική διαχωριστική γραμμή, τον παρακολούθησε και τον εντόπισε και στη συνέχεια διεξήγαγε μια τυπική επιχείρηση συνοδείας για να τον συλλάβει », δήλωσε η ίδια πηγή.

Η Στρατιωτική Γραμμή Οριοθέτησης διασχίζει το κέντρο της Αποστρατιωτικοποιημένης Ζώνης, της συνοριακής περιοχής που χωρίζει τις δύο Κορέες, η οποία είναι ένα από τα πιο ναρκοθετημένα μέρη στον κόσμο.

Δεκάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες έχουν καταφύγει στη Νότια Κορέα από τότε που η χερσόνησος διαιρέθηκε λόγω πολέμου τη δεκαετία του 1950.

Τεθηκε υπό κράτηση

Οι άμεσες λιποταξίες στα διακορεατικά σύνορα, τα οποία ελέγχονται έντονα από τις αρχές και είναι ναρκοθετημένα, είναι σπάνιες. Οι περισσότεροι Βορειοκορεάτες πρόσφυγες που φτάνουν στη Νότια Κορέα περνούν από την Κίνα και στη συνέχεια από μία ή περισσότερες άλλες τρίτες χώρες, όπως το Λάος, την Ταϊλάνδη ή τη Μογγολία.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις λεπτομέρειες της διέλευσης της Κυριακής.

Οι Βορειοκορεάτες που καταφέρνουν να διαφύγουν στη Νότια Κορέα συνήθως κρατούνται από τις μυστικές υπηρεσίες της Σεούλ για αρκετές εβδομάδες για ελέγχους και ανασκοπήσεις.

