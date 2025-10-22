ΗΠΑ: «Η μάνα σου την αγόρασε» - Νέα «εφηβική» προσβολή από εκπρόσωπο υπουργείου κατά δημοσιογράφου

Η γραβάτα που φόρεσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο είχε τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας (κόκκινο, λευκό και μπλε). Η ρωσική σημαία έχει τα ίδια χρώματα.

Νέο περιστατικό «εφηβικής» αντίδρασης κατά δημοσιογράφου σημειώθηκε από εκπρόσωπο της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά από το Πεντάγωνο, μετά την άνευ προηγουμένου δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ την Δευτέρα (20/10).

Σε ερώτηση δημοσιογράφου του HuffPost, του ίδιου μέσου που ενεπλάκη στο πρηγούμενο ανάλογο περιστατικό, σχετικά με τη γραβάτα που φόρεσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στη συνάντηση με τον Ζελένσκι την Παρασκευή (17/10) που θύμιζε το μοτίβο της ρωσικής σημαίας, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ απάντησε με μια προετοιμασμένη δήλωση: «Η μάνα σου την αγόρασε για αυτόν — και είναι μια πατριωτική αμερικανική γραβάτα, ηλίθιε».

Η γραβάτα που φόρεσε ο υπουργός Άμυνας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι θύμισε το μοτίβο της ρωσικής σημαίας. X

Στη συνέχεια, το HuffPost συνέχισε με μια ερώτηση, ρωτώντας αν ο Χέγκσεθ — ο οποίος συχνά φοράει ρούχα φτιαγμένα από κομμάτια της αμερικανικής σημαίας — γνώριζε τον κώδικα της σημαίας, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η σημαία δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως ένδυμα, κλινοσκεπάσμα ή κουρτίνα».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, απάντησε σε αυτό με την ακόλουθη δήλωση: «Αν το να αγαπάς τη χώρα σου τόσο πολύ ώστε να την εκπροσωπείς από την κορυφή μέχρι τα νύχια είναι έγκλημα στα μάτια του αριστερού blog HuffPost, τότε θεωρήστε τον υπουργό Χέγκσεθ ένοχο. Είναι ένας πατριώτης που σέβεται αυτή τη χώρα και τη σημαία μας».

*Με πληροφορίες από HuffPost

