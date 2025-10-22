Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι υποστηρίζει την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η τρέχουσα γραμμή μετώπου θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά δήλωσε ότι αμφιβάλλει αν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα την αποδεχτεί.

Ο Τραμπ «πρότεινε το «ας μείνουμε εκεί που μένουμε και ξεκινήστε τη συζήτηση»», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια σύντομης επίσκεψης στο Όσλο. «Νομίζω ότι ήταν ένας καλός συμβιβασμός, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα τον υποστηρίξει, και το είπα στον πρόεδρο».

H Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% των εδαφών της Ουκρανίας Sky News

O Ζελένσκι και oι σύμμαχοί του στον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων είπαν χθες ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» τη θέση του Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι «η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Στις 17 Οκτωβρίου, μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας: «Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να ορίζονται από τον πόλεμο και την τόλμη. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία! Τέλος οι πυροβολισμοί, τέλος ο Θάνατος, τέλος τα τεράστια και μη βιώσιμα χρηματικά ποσά που ξοδεύονται».

Τα σχέδια για τη διεξαγωγή της πολυσυζητημένης Συνόδου Κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη εν τω μεταξύ έχουν αναβληθεί, ενώ αναφέρθηκε ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της συσπειρώθηκαν πιέζοντας για κατάπαυση του πυρός χωρίς εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής στη Βουδαπέστη ελήφθη από κοινού από τους Ρώσους και Αμερικανούς προέδρους Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (22/10) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης έχουν βαλτώσει, απαιτώντας την παρέμβαση των Ρώσων και Αμερικανών ηγετών, απαιτείται όμως προσεκτικός σχεδιασμός.

«Αυτή ήταν μια αμοιβαία επιθυμία», είπε όταν ρωτήθηκε ποιος είχε την ιδέα της συνάντησης. «Πράγματι, η παύση που έχει δημιουργηθεί απαιτεί συμμετοχή υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, η συμμετοχή πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν νέα για τη διεξαγωγή της Συνόδου στη Βουδαπέστη, δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα κουτσομπολιά και οι εικασίες σχετικά με τη συνάντηση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Και πάλι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν καθόλου νέα. Είναι προφανές ότι όλα αυτά περιβάλλονται από πολλά κουτσομπολιά, φλυαρίες κ.λπ., τα περισσότερα από τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ακόμη νέα», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι ΗΠΑ έλαβαν «εμπιστευτικό σημείωμα» που περιέχει όρους για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος, η οποία φέρεται να παραδόθηκε πρόσφατα, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η θέση της Ρωσίας είναι γνωστή και έχει διατυπωθεί επανειλημμένα.

«Η Ρωσία το έχει κάνει αυτό πολλές φορές. Στοιχεία της θέσης μας είναι ευρέως γνωστά. Έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια από τον πρόεδρό μας· είναι καλά κατανοητά», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

«Κανείς δεν θέλει να σπαταλήσει χρόνο, ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν»

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την «άσκοπη Σύνοδο» τόνισε ότι ενώ και οι δύο πρόεδροι προτιμούν να μην σπαταλήσουν χρόνο, η επίτευξη αποτελεσμάτων απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία. «Κανείς δεν θέλει να σπαταλήσει χρόνο, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Πρόεδρος Πούτιν. Αυτοί είναι δύο πρόεδροι συνηθισμένοι να εργάζονται αποτελεσματικά και παραγωγικά. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα απαιτεί πάντα ενδελεχή προετοιμασία», τόνισε ο Πεσκόφ.

Όσον αφορά στο ερώτημα εάν έχουν παγώσει οι προετοιμασίες της συνάντησης ή απλώς απροσδιόριστες ημερομηνίες, ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι δεν έχουν οριστεί ακόμη ημερομηνίες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη πρόσθετη προπαρασκευαστική εργασία πριν από τη λήψη απόφασης.

