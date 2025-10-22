Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η έκκληση του Τραμπ προς την Ουκρανία και τη Ρωσία να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου είναι «ένας καλός συμβιβασμός».

Newsbomb

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου
REUTERS
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι υποστηρίζει την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η τρέχουσα γραμμή μετώπου θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά δήλωσε ότι αμφιβάλλει αν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα την αποδεχτεί.

Ο Τραμπ «πρότεινε το «ας μείνουμε εκεί που μένουμε και ξεκινήστε τη συζήτηση»», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια σύντομης επίσκεψης στο Όσλο. «Νομίζω ότι ήταν ένας καλός συμβιβασμός, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα τον υποστηρίξει, και το είπα στον πρόεδρο».

map.jpg

H Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% των εδαφών της Ουκρανίας

Sky News

O Ζελένσκι και oι σύμμαχοί του στον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων είπαν χθες ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» τη θέση του Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι «η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Στις 17 Οκτωβρίου, μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας: «Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να ορίζονται από τον πόλεμο και την τόλμη. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία! Τέλος οι πυροβολισμοί, τέλος ο Θάνατος, τέλος τα τεράστια και μη βιώσιμα χρηματικά ποσά που ξοδεύονται».

Τα σχέδια για τη διεξαγωγή της πολυσυζητημένης Συνόδου Κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη εν τω μεταξύ έχουν αναβληθεί, ενώ αναφέρθηκε ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της συσπειρώθηκαν πιέζοντας για κατάπαυση του πυρός χωρίς εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής στη Βουδαπέστη ελήφθη από κοινού από τους Ρώσους και Αμερικανούς προέδρους Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (22/10) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης έχουν βαλτώσει, απαιτώντας την παρέμβαση των Ρώσων και Αμερικανών ηγετών, απαιτείται όμως προσεκτικός σχεδιασμός.

«Αυτή ήταν μια αμοιβαία επιθυμία», είπε όταν ρωτήθηκε ποιος είχε την ιδέα της συνάντησης. «Πράγματι, η παύση που έχει δημιουργηθεί απαιτεί συμμετοχή υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, η συμμετοχή πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν νέα για τη διεξαγωγή της Συνόδου στη Βουδαπέστη, δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα κουτσομπολιά και οι εικασίες σχετικά με τη συνάντηση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Και πάλι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν καθόλου νέα. Είναι προφανές ότι όλα αυτά περιβάλλονται από πολλά κουτσομπολιά, φλυαρίες κ.λπ., τα περισσότερα από τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ακόμη νέα», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι ΗΠΑ έλαβαν «εμπιστευτικό σημείωμα» που περιέχει όρους για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος, η οποία φέρεται να παραδόθηκε πρόσφατα, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η θέση της Ρωσίας είναι γνωστή και έχει διατυπωθεί επανειλημμένα.

«Η Ρωσία το έχει κάνει αυτό πολλές φορές. Στοιχεία της θέσης μας είναι ευρέως γνωστά. Έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια από τον πρόεδρό μας· είναι καλά κατανοητά», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

«Κανείς δεν θέλει να σπαταλήσει χρόνο, ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν»

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την «άσκοπη Σύνοδο» τόνισε ότι ενώ και οι δύο πρόεδροι προτιμούν να μην σπαταλήσουν χρόνο, η επίτευξη αποτελεσμάτων απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία. «Κανείς δεν θέλει να σπαταλήσει χρόνο, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Πρόεδρος Πούτιν. Αυτοί είναι δύο πρόεδροι συνηθισμένοι να εργάζονται αποτελεσματικά και παραγωγικά. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα απαιτεί πάντα ενδελεχή προετοιμασία», τόνισε ο Πεσκόφ.

Όσον αφορά στο ερώτημα εάν έχουν παγώσει οι προετοιμασίες της συνάντησης ή απλώς απροσδιόριστες ημερομηνίες, ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι δεν έχουν οριστεί ακόμη ημερομηνίες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη πρόσθετη προπαρασκευαστική εργασία πριν από τη λήψη απόφασης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:12ΚΟΣΜΟΣ

Βανς από το Ισραήλ: «Δεν θέλουμε προτεκτοράτο» - «Πολύ δύσκολη» η αποστολή αφοπλισμού της Χαμάς

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχείς οι ροές μεταναστών στην Κρήτη: Πάνω από 200 αφίξεις μέσα σε 24 ώρες

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επιδρομή του στρατού της Δαμασκού σε καταυλισμό Γάλλων τζιχαντιστών - Ο αρχηγός τους απήγαγε ένα κορίτσι

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο έκανε μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα βγαίνουν, οι ημερομηνίες λήξεώς τους

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πλημμύρισαν δρόμοι - Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία

13:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκοτσέζικο ντους στην πρωινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι χάνουν το μέτρημα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τι θα γίνει με τα ανυπολόγιστης αξίας κλοπιμαία; Πώληση «σε κομμάτια», λύτρα, πολιτική πράξη ή κάτι άλλο - Τα παραδείγματα του παρελθόντος

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά τα παπούτσια κάνουν θραύση στον κόσμο της Wall Street – Τι προσφέρουν και πόσο κοστίζουν

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

13:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειοψηφία των Αμερικανών - Δημοσκόπηση

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή που τα «κόκκινα ξωτικά» φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό

13:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ προς ΑΣ: «Δεv είστε ούτε ανεξάρτητοι, ούτε σίγουροι, ούτε γρήγοροι»

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ έξω από τα δικαστήρια Λαμίας - Δείτε βίντεο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Γιατί ο Τραμπ τα κατάφερε στη Γάζα, αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Πούτιν στην Ουκρανία»

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Όλοι οι ορισμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο - Επτά νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε όλη τη χώρα

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ