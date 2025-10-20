ΗΠΑ: Η γραβάτα που έβαλε «φωτιά» στη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι -Ο συνδυασμός που προκάλεσε υποψίες

Μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια ήταν αρκετή για να ανάψει… φωτιές στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εμφανίστηκε φορώντας γραβάτα με μπλε, κόκκινες και άσπρες ρίγες – χρώματα που, όπως σχολίασαν αρκετοί, θύμιζαν εκείνα της ρωσικής σημαίας.

Η χρωματική επιλογή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να βλέπουν πίσω από τη στιλιστική επιλογή του Χέγκσεθ μια «υποσυνείδητη δήλωση» περί σχέσεων Ουάσινγκτον – Μόσχας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS σχολίασε χαρακτηριστικά πως «η γραβάτα του Χέγκσεθ, με τις φαρδιές ρίγες άσπρου, μπλε και κόκκινου στη σειρά της ρωσικής σημαίας, ξεχώριζε από την κατά τα άλλα αυστηρή εμφάνιση της αμερικανικής αντιπροσωπείας».

Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ανάρτησε φωτογραφία του Αμερικανού υπουργού συνοδευόμενη από μια ρωσική σημαία, ενισχύοντας τη «φωτιά» των υπονοούμενων.

«Φαίνεται πως στους Ρώσους αρέσει η γραβάτα του», έγραψε στο X (πρώην Twitter) ο δημοσιογράφος Ron Filipkowski. «Δεν είναι απλώς κόκκινη, άσπρη ή μπλε – είναι κόκκινη, μπλε και άσπρη. Σαν τη ρωσική σημαία. Και τη φόρεσε για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι».

Or maybe he was wearing the colors of America https://t.co/K1zNmVIAA5 — JD Vance (@JDVance) October 18, 2025

Αιχμηρή παρατήρηση, ωστόσο, έκανε ο Γκάρι Κασπάροφ, γνωστός επικριτής του Βλαντιμίρ Πούτιν: «Το πρόβλημα με την κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι οι ρωσικοί δεσμοί της, αλλά οι δεσμοί της με τη Ρωσία».

Μια φράση – λογοπαίγνιο που αποτυπώνει πώς ακόμη και μια γραβάτα μπορεί, στις μέρες μας, να μετατραπεί σε πολιτικό σύμβολο.

Διαβάστε επίσης