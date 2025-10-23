Μερτς για μετανάστες: «Με ενοχλούν όσοι δεν σέβονται τους κανόνες μας»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας επανήλθε στο θέμα του «αστικού τοπίου» που συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.

Μερτς για μετανάστες: «Με ενοχλούν όσοι δεν σέβονται τους κανόνες μας»
Το πρόβλημα είναι «με όσους δεν έχουν καθεστώς παραμονής, δεν εργάζονται και δεν τηρούν τους κανόνες μας», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διευκρινίζοντας προηγούμενη δήλωσή του σχετικά με το «αστικό τοπίο» που επιβαρύνεται, όπως είπε, από τους μετανάστες. «Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να κυκλοφορήσουν σε δημόσιους χώρους», πρόσθεσε ο καγκελάριος, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να χρειαζόμαστε μετανάστευση», κυρίως για την αγορά εργασίας.

«Αυτοί που με ενοχλούν είναι οι μετανάστες χωρίς δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας, εκείνοι που δεν τηρούν τους κανόνες που ισχύουν στη Γερμανία. Αυτοί καθορίζουν εν μέρει τη δημόσια εικόνα στις πόλεις και επηρεάζουν τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, το μετρό, ορισμένα πάρκα και ολόκληρες γειτονιές και προκαλούν σημαντικά προβλήματα στην αστυνομία μας», δήλωσε ο Μερτς από το Λονδίνο, στο περιθώριο της Διάσκεψης για τα Δυτικά Βαλκάνια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Γερμανία καθώς και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται την μετανάστευση και στο μέλλον, κυρίως για την αγορά εργασίας. «Ήδη σήμερα, οι άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο αποτελούν απαραίτητο κομμάτι της αγοράς εργασίας μας. Δεν μπορούμε πλέον να τα καταφέρουμε χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως προέλευσης, χρώματος δέρματος και ανεξαρτήτως του εάν είναι πρώτης ή δεύτερης ή τρίτης ή τέταρτης γενιάς μετανάστες που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία», τόνισε ο καγκελάριος.

Ο Μερτς έχει τις τελευταίες ημέρες προκαλέσει εκτεταμένες αντιδράσεις με τις δηλώσεις του για τη μετανάστευση. Σύμφωνα με τον καγκελάριο, έχουν μειωθεί σημαντικά οι αφίξεις, αλλά «υπάρχει ακόμη πρόβλημα στο αστικό τοπίο». Κληθείς να ανασκευάσει, ο Φρίντριχ Μερτς όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά αντέτεινε και ότι «όποιος έχει κόρη, γνωρίζει καλά την κατάσταση, ειδικά όταν πέφτει το σκοτάδι». Το βράδυ της Τρίτης, περίπου 2.000 άτομα διαδήλωσαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Βερολίνο, με το σύνθημα «είμαστε οι κόρες». Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις.

Στις δηλώσεις του καγκελάριου αντέδρασαν κυρίως εκπρόσωποι των Πρασίνων και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), αλλά και κάποια στελέχη του CDU. Κριτική όμως έρχεται τώρα και από την οικονομία, με τον επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ να δηλώνει στην Handelsblatt ότι «το μήνυμα του καγκελάριου αποδυναμώνει την κουλτούρα φιλοξενίας της Γερμανίας και θα επιδεινώσει την έλλειψη εξειδικευμένων εργαζόμενων στην Γερμανία τα επόμενα χρόνια». Εκ μέρους της οργάνωσης «Διακονία», ο Ρούντιγκερ Σουχ τόνισε ότι «οι μετανάστες αποτελούν φυσικό κομμάτι των αστικών τοπίων μας» εδώ και δεκαετίες. «Απλώς είναι κομμάτι μας: με τις εταιρίες τους, τις κουλτούρες τους, ως συνάδελφοι στην εργασία, ως συμπαίκτες σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ως γείτονες», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι «τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται με πολιτικές βασισμένες σε γεγονότα, χωρίς πολεμική και με αμοιβαίο σεβασμό».

Στο θέμα επανήλθε και ο αντικαγκελάριος και αρχηγός του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ, σημειώνοντας ότι οι πολιτικοί πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σχετικά με το είδος της συζήτησης που πυροδοτούν όταν ξαφνικά χωρίζουν τους ανθρώπους σε «εμείς» και «αυτοί». «Θέλω να ζω σε μια χώρα στην οποία δεν κρίνεται από την εμφάνιση το εάν κάποιος ταιριάζει ή όχι στο αστικό τοπίο», δήλωσε.

Ακόμη και στο εσωτερικό του CDU εκφράζεται κριτική για την τοποθέτηση του καγκελάριου. Ο πρώην αρχηγός του κόμματος Άρμιν Λάσετ έκανε λόγο για «πολύ γενικές» δηλώσεις οι οποίες χρήζουν επεξήγησης, ενώ τις δηλώσεις του Μερτς απέρριψε ο επίσης χριστιανοδημοκράτης δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ, κάνοντας λόγο για «ποικιλόμορφη, διεθνή και κοσμοπολίτικη πόλη, κάτι που θα αντικατοπτρίζεται πάντα στο αστικό τοπίο». Τα προβλήματα με τη βία, τα σκουπίδια και την εγκληματικότητα δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποια εθνικότητα, σημείωσε.

