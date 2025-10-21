Ο καγκελάριος Μερτς υπερασπίζεται την έκκλησή του για μαζικές απελάσεις: «Ρωτήστε τις κόρες σας»

Ο Φρίντριχ Μερτς δέχεται έντονες επικρίσεις ότι υιοθέτησε «επικίνδυνη» ρητορική για τη μετανάστευση, αφότου υποστήριξε τις απελάσεις «πολύ μεγάλης κλίμακας» ανθρώπων από τις πόλεις - και ισχυρίστηκε ότι όποιος έχει κόρες θα συμφωνούσε μαζί του. Ο Μερτς, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο με την υπόσχεση να ανακόψει την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), επέπληξε τη Δευτέρα έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν επιθυμούσε να αναθεωρήσει τις σκληροπυρηνικές του δηλώσεις για τη μετανάστευση της περασμένης εβδομάδας υπό το φως της ευρείας κριτικής ή να ζητήσει συγγνώμη γι' αυτές.

«Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, και κόρες ανάμεσά τους», είπε ο Μερτς στον δημοσιογράφο. «Ρωτήστε τις κόρες σας, υποψιάζομαι ότι θα λάβετε μια αρκετά δυνατή και σαφή απάντηση. Δεν έχω τίποτα να ανακαλέσω. Αντιθέτως, τονίζω: πρέπει να αλλάξουμε κάτι». Η αριστερή αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Mερτς ότι ακολουθεί το παράδειγμα των εξτρεμιστικών κομμάτων που ισχυρίζονται ότι γυναίκες και κορίτσια στοχοποιούνται από μετανάστες και βρίσκονται αντιμέτωπες με σεξουαλική βία, κάτι που έχει γίνει παγκόσμιο σύνθημα της ακροδεξιάς.

Η Ρικάρντα Λανγκ, γνωστή βουλευτής των Πρασίνων, κατηγόρησε τον καγκελάριο ότι έχει ένα συγκαταβατικό μήνυμα για τις νέες γυναίκες, το οποίο δεν αναγνωρίζει τις πραγματικές πολιτικές τους ανησυχίες. «Ίσως οι κόρες έχουν επίσης βαρεθεί τον Φρίντριχ Μερτς να νοιάζεται μόνο για τα δικαιώματά τους και την ασφάλειά τους, ενώ μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει τις εντελώς οπισθοδρομικές πολιτικές του;» δημοσίευσε στο X.

Ο Μερτς δήλωσε ότι προτεραιότητά του ήταν «η ασφάλεια στον δημόσιο χώρο» και τόνισε ότι μόνο εάν μπορούσε να διασφαλιστεί «θα ανακτήσουν τα [κυρίαρχα] πολιτικά κόμματα την εμπιστοσύνη τους».

Την περασμένη εβδομάδα είχε προκαλέσει επικρίσεις για σχόλια που, σύμφωνα με τους επικριτές, υπονοούσαν ότι η ίδια η ποικιλομορφία αποτελούσε πρόβλημα στις γερμανικές πόλεις: «Φυσικά, εξακολουθούμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα στο αστικό τοπίο και γι' αυτό ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών εργάζεται τώρα για να επιτρέψει και να πραγματοποιήσει απελάσεις σε πολύ μεγάλη κλίμακα», δήλωσε σε επίσκεψη στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου έξω από το Βερολίνο.

Ο Κλέμενς Ρόστοκ, ηγέτης των Πρασίνων στο Βρανδεμβούργο, κατηγόρησε τον Μερτς ότι υποδαυλίζει φυλετικές προκαταλήψεις με το σχόλιό του, το οποίο προκάλεσε μικρές διαμαρτυρίες σε αρκετές γερμανικές πόλεις το Σαββατοκύριακο. «Είναι επικίνδυνο όταν τα κυβερνώντα κόμματα προσπαθούν να χαρακτηρίσουν τους ανθρώπους ως πρόβλημα με βάση την εμφάνιση ή την καταγωγή τους», δήλωσε ο Ρόστοκ.

Η Νάταλι Πάουλικ των Σοσιαλδημοκρατών, εταίρων στην κυβέρνηση Μερτς, δήλωσε: «Η μετανάστευση δεν πρέπει να στιγματίζεται με απλοϊκές ή λαϊκιστικές σπασμωδικές αντιδράσεις – αυτό διχάζει την κοινωνία ακόμη περισσότερο και τελικά βοηθά τους λάθος ανθρώπους αντί να προωθεί λύσεις».

Το μπλοκ CDU/CSU του συντηρητικού ηγέτη σημείωσε ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα 28,5% στις γενικές εκλογές του Φεβρουαρίου έναντι του αντιμεταναστευτικού και αντιισλαμικού AfD που κατέγραψε ποσοστό ρεκόρ 20,8%. Έκτοτε, η ακροδεξιά έχει φτάσει στο ίδιο επίπεδο με το CDU/CSU, μάλιστα το ξεπέρασε σε ορισμένες δημοσκοπήσεις , εν μέσω φόβων των ψηφοφόρων σχετικά με τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και την οικονομική στασιμότητα.

Ο Μερτς ανέβηκε στην κορυφή του κόμματός του δεσμευόμενος να ακολουθήσει πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό από την επί χρόνια καγκελάριο του CDU Άνγκελα Μέρκελ, απορρίπτοντας το σύνθημά της «μπορούμε να τα καταφέρουμε» από την εισροή προσφύγων πριν από μια δεκαετία και αποδίδοντάς της μέρος της ευθύνης για την ισχύ του AfD.

Έχει καλλιεργήσει έναν κατά καιρούς πιο λαϊκιστικό τόνο από τη Μέρκελ, κατηγορώντας διαβόητα τους «μικρούς πασάδες» για επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και τους αιτούντες άσυλο για την πλήρωση ραντεβού σε οδοντιάτρους εις βάρος Γερμανών πολιτών.

Οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς συναντήθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα για να καταλήξουν σε μια στρατηγική ενόψει των εκλογών σε πέντε κρατίδια τον επόμενο χρόνο . Το AfD διατηρεί ισχυρό προβάδισμα σε δύο ανατολικές περιοχές, φλερτάροντας με ένα ρεκόρ 40% υποστήριξης. Ο Μερτς επέμεινε ότι το κόμμα του παραμένει ενωμένο στο «όχι» στη συνεργασία με το AfD, μια πολιτική ευρέως γνωστή ως «τείχος προστασίας».

Διαβάστε επίσης