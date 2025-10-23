Δάνειο 5 δισ. ευρώ από την ΕΕ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης

Κοινή δήλωση για την εκεχειρία στη Γάζα, την Ερυθρά Θάλασσα και το μεταναστευτικό

Newsbomb

Δάνειο 5 δισ. ευρώ από την ΕΕ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οικονομική βοήθεια με μορφή δανείου ύψους 5 δισ. ευρώ υπέγραψαν οι ηγέτες της ΕΕ και της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια της πρώτης κοινής Συνόδου Κορυφής τους που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (22/10) στις Βρυξέλλες.

Η οικονομική βοήθεια υπό μορφή δανείου ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Αποτελείται από 5 δισ. ευρώ σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους, 1,8 δισ. ευρώ σε επιπρόσθετες επενδύσεις σε συνεργασία με ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 600 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για συγκεκριμένα έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 200 εκατ. ευρώ για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

Στην κοινή δήλωση των ηγετών επισημαίνεται πως «αναγνωρίζεται ο ρόλος της Αιγύπτου στην προώθηση της σταθερότητας μέσω ειρηνευτικών πρωτοβουλιών και προσπαθειών επίλυσης συγκρούσεων στην περιοχή.»

Η ΕΕ και η Αίγυπτος χαιρετίζουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και το αποτέλεσμα της συνόδου για την ειρήνη στο Σαρμ ελ Σέιχ τη 13η Οκτωβρίου.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να συνεχίσουν να εργάζονται για την εφαρμογή του σχεδίου, χαιρετίζοντας τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Αιγύπτου σε αυτό το θέμα», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.

Επιπλέον, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της ασφάλειας της Ερυθράς Θάλασσας. «Η θαλάσσια ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να προστατεύονται στην Ερυθρά Θάλασσα, προς όφελος της διεθνούς ασφάλειας και του εμπορίου. Παράλληλα αναγνωρίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ EUNAVFOR Aspides και Atalanta σε αυτό το πλαίσιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη περιφερειακή αστάθεια οδήγησε σε εκτροπή των οδών ναυσιπλοΐας και σε σημαντική μείωση των εσόδων για την Αίγυπτο από τη Διώρυγα του Σουέζ, επιβεβαιώνουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας για μια ειρηνική, ασφαλή και ευημερούσα περιοχή, βασισμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της περιφερειακής συνεργασίας».

Ακόμη «η ΕΕ και η Αίγυπτος χαιρετίζουν το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο», το οποίο στοχεύει στην απελευθέρωση νέων ευκαιριών, στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και στην κοινή πορεία προς εταιρική σχέση βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. «Μαζί θα οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα της περιοχής και θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους νέους, τις γυναίκες, τις μικρές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα», αναφέρεται στη δήλωση.

Για τη μετανάστευση, αναγνωρίζεται η «αυξανόμενη πολυπλοκότητα της δυναμικής της μετανάστευσης στην περιοχή, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος». Και οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους σε ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διακυβέρνηση της μετανάστευσης. Υπό το πρίσμα αυτής της κοινής δέσμευσης, η ΕΕ επαινεί την Αίγυπτο για τη φιλοξενία εκατομμυρίων προσφύγων και αιτούντων άσυλο και εκτιμά τη συνεχή συνεργασία με την Αίγυπτο σε αυτό το θέμα.

Η ΕΕ υπενθυμίζει την οικονομική της υποστήριξη στον τομέα της μετανάστευσης και της κινητικότητας, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027.

Επιπλέον, και οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στενά, με στόχο τη δημιουργία δομημένων, δίκαιων και τακτικών μεταναστευτικών οδών που θα ωφελήσουν την Αίγυπτο, τους μετανάστες και τις ευρωπαϊκές χώρες προορισμού.

Επαναλαμβάνεται η κοινή δέσμευση ΕΕ-Αιγύπτου να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης. «Υπογραμμίζουμε το κοινό μας συμφέρον να συνεχίσουμε την ισχυρή συνεργασία στη διαχείριση των συνόρων για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, στην έρευνα και διάσωση και στην καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, καθώς και της εμπορίας ανθρώπων κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία μας για τις επιστροφές, τις επανεισδοχές και τη βιώσιμη επανένταξη κατά τρόπο αξιοπρεπή, συντονισμένο και σύμφωνο με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα», αναφέρεται στη δήλωση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:18ΚΟΣΜΟΣ

Δάνειο 5 δισ. ευρώ από την ΕΕ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Οι συζητήσεις με τον Πούτιν δεν οδηγούν «πουθενά» – «Τεράστιες» οι κυρώσεις στη Ρωσία

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς για μετανάστες: «Με ενοχλούν όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, δεν εργάζονται και δεν σέβονται τους κανόνες μας»

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street στη σκιά της αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

00:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βαρθολομαίος για τον εορτασμό της Νίκαιας: Δεν διανοούμαστε απόντα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Λύγισε» την Γιουβέντους με Μπέλιγχαμ η Ρεάλ, «πεντάρες» για Λίβερπουλ και Τσέλσι

23:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης: 34 χρόνια από την εκλογή του ως Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας - Το μήνυμα του Παναγιώτατου από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στον Βόσπορο

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

23:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Aυτός είναι ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ που προτείνει ο Τραμπ

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Έφτασε στη Ρώμη - Την Πέμπτη η ιστορική κοινή προσευχή με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανάφη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της έπειτα από φωτιά

23:26ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου - Η συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μακάμπι αυτή τη φορά δεν τα έκανε… θάλασσα, «ξέρανε» τη Ρεάλ με τριποντάρα Μπλατ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει η χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών πισω

23:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: O Τζόρτζι Τζόκοβιτς παρουσίασε όλες τις λεπτομέρειες για τη μεγάλη διοργάνωση

23:05LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Παραιτήθηκε το ΔΣ αστικών συγκοινωνιών μετά την αποκαλυπτική έκθεση για τα αίτια εκτροχιασμού του τελεφερίκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

23:05LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Η Volkswagen σταματά την παραγωγή Golf

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Οι συζητήσεις με τον Πούτιν δεν οδηγούν «πουθενά» – «Τεράστιες» οι κυρώσεις στη Ρωσία

20:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ, μακριά από την αυτοδυναμία - Η μάχη της δεύτερης θέσης

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

21:28ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη αντίδραση «Φραπέ» για τα 2,5 εκατ. ευρώ και την τζάγκουαρ

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης στο Παρίσι - Το βίντεο που «πάγωσε» το δικαστήριο

23:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια - Την ανάγκαζαν να τρώει χυλό με... απορρυπαντικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ