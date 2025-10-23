Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλός του

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού ερευνά εάν ο Ρώσος πρωταθλητής Βλαντιμίρ Κράμνικ πρέπει να τιμωρηθεί πειθαρχικά για τις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει ενάντια στον Αμερικανό γκρανμέτρ Ντάνιελ Ναρόντισκι που πέθανε ξαφνικά στα 29 του χρόνια. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί πως οι επιθέσεις επηρέασαν σημαντικά την ψυχική του υγεία.

Η υπόθεση του θανάτου του 29χρονου γκρανμέστερ Ντάνιελ Ναροντίτσκι αποκτά νέα διάσταση, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού (Fide) ανακοίνωσε ότι διερευνά τις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει εναντίον του ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Βλαντιμίρ Κράμνικ. Οι ισχυρισμοί περί χρήσης απαγορευμένων μέσων κατά τη διάρκεια διαδικτυακών αγώνων έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα του σκακιού και φέρεται να συνδέονται με την ψυχολογική κατάσταση του νεαρού σκακιστή πριν τον θάνατό του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fide, Eμίλ Σουτόφσκι, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι «εξετάζονται» τα προηγούμενα σχόλια του Ρώσου, στα οποία κατηγορούσε τον Nαροντίτσκι, ο οποίος πέθανε αυτή την εβδομάδα σε ηλικία 29 ετών, για διαδικτυακή απάτη.

Ο Βλαντιμίρ Κράμνικ, παγκόσμιος πρωταθλητής για σχεδόν επτά χρόνια μετά το 2000 και γνωστός για την αμυντική του στρατηγική, κατηγορούσε τον Ναροντίτσκι τον τελευταίο χρόνο ότι χρησιμοποιούσε υπολογιστή σε διαδικτυακούς αγώνες, χωρίς να παρουσιάζει αποδείξεις. Ο 50χρονος σκακιστής έχει στο παρελθόν απευθύνει παρόμοιες κατηγορίες και εναντίον άλλων παικτών. Ο ίδιος χαρακτήρισε τραγωδία τον θάνατο του Ναροντίτσκι και ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας, αφήνοντας υπόνοιες για οικονομικά συμφέροντα.

«Θα προτιμούσα να πω την ιστορία ολόκληρη, χωρίς να θέλω να σχολιάσω τη δήλωση του Εμίλ Σουτόφσκι, αλλά θα σχολιάσω τη δήλωση του προέδρου της Fide [Αρκάντι Ντβορκόβιτς], εάν αυτή δημοσιευτεί» δήλωσε ο Κράμνικ, αυτοαποκαλούμενος «υπέρμαχος του fair play στο σκάκι». «Χωρίς αμφιβολία, αυτή η πρόσφατη τραγωδία θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία, υπάρχουν πάρα πολλά τεράστια οικονομικά συμφέροντα που εμπλέκονται για να είμαστε σίγουροι ότι είναι απλώς ένα περιστατικό. Είμαι έτοιμος να προσφέρω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες» πρόσθεσε.

Οι επιθέσεις επηρέασαν την ψυχική του υγεία

Από την πλευρά του, ο Ναροντίτσκι είχε διαψεύσει τις κατηγορίες, αλλά είχε παραδεχτεί πως οι επιθέσεις αυτές επηρέασαν σημαντικά την ψυχική του υγεία. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του ζωντανής μετάδοσης στο Twitch, τόνισε πως η αρνητική αντιμετώπιση του είχε δημιουργήσει έντονο άγχος, επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοσή του. Ο Ναρόντιτσκι ήταν δημοφιλής παίκτης, δάσκαλος και σχολιαστής. Ήταν μια κορυφαία φυσιογνωμία στο διαδικτυακό σκάκι με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους - που τον γνώριζαν ως «Ντάνια» - στο Twitch και το YouTube.

Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής κάτω των 12 ετών, ο Ναρόντιτσκι, γιος Εβραίων μεταναστών από τη Σοβιετική Ένωση, τερμάτισε ένατος στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα blitz. Το Κέντρο Σκακιού του Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα τον περιέγραψε ως «αγαπημένο μέλος της κοινότητας του σκακιού, που τον θαυμάζουν και τον σέβονται οπαδοί και παίκτες σε όλο τον κόσμο».

Ο Ναρόντιτσκι ήταν διάσημος για το κανάλι του στο YouTube για το σκάκι, το οποίο περιείχε εκπαιδευτικά βίντεο και ζωντανές μεταδόσεις εναντίον ανταγωνιστών, και ενέπνευσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να παίξουν το παιχνίδι. Το κανάλι του είχε σχεδόν 500.000 συνδρομητές, ενώ το stream του στο Twitch συγκέντρωνε 340.000 ακόλουθους. Οι οπαδοί επαίνεσαν τη διορατικότητα και το πάθος του, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού δήλωσε ότι είχε παίξει «καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του περιεχομένου του σκακιού στο διαδίκτυο».

Τελευταία δημόσια εμφάνιση

Στις 17 Οκτωβρίου, κατά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση, ο Ναροντίτσκι φαινόταν να μιλά ασυνάρτητα και να δείχνει σημάδια εξάντλησης, υπονοώντας ότι ίσως ήταν η τελευταία του μετάδοση. Λίγες ημέρες μετά, ο θάνατός του ανακοινώθηκε χωρίς να αποκαλυφθεί η αιτία, με τον Ουκρανό γκρανμάστερ Αλεξάντερ Μπόρτνικ να δηλώνει πως βρήκε τον 29χρονο αναίσθητο στο σπίτι του.

Η κοινότητα του σκακιού αντέδρασε έντονα, με τον Νο2 παγκοσμίως Χικάρου Νακαμούρα να εκφράζει δημόσια την οργή του κατά του Κράμνικ, ενώ ο πέντε φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μάγκνους Κάρλσεν καταδίκασε τη συμπεριφορά του Ρώσου σκακιστή. Ο Ινδός γκρανμάστερ Νιχάλ Σαρίν, που αντιμετώπισε τον Ναροντίτσκι στον τελευταίο διαδικτυακό του αγώνα, κατηγόρησε τον Κράμνικ για την ψυχική πίεση που υπέστη ο 29χρονος, χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία κατηγοριών ως αιτία μεγάλης ψυχολογικής επιβάρυνσης.

