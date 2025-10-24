Ντιέγκο Μαραντόνα: Το θρυλικό «10» της Αργεντινής αναβιώνει μέσω του εμπορικού brand Maradona

Οι πέντε κληρονόμοι του Ντιέγκο Μαραντόνα, του θρυλικού «10» της εθνικής Αργεντινής, ο οποίος πέθανε το 2020, υπέγραψαν συμφωνία με τον Σουηδοϊρανό επιχειρηματία Ας Πούρνουρι και την εταιρεία του Electa Global για την εμπορία προϊόντων με το όνομα Maradona, όπως ανακοίνωσε η σουηδική εταιρεία.

Η εταιρεία ανέφερε ότι στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης συμφωνίας, «η Electa θα διαχειρίζεται όλες τις πτυχές του σχεδιασμού, της κατασκευής, της εμπορίας και της λιανικής πώλησης των προϊόντων, σε στενή συνεργασία με την οικογένεια».

«Δεν υπάρχουν πολλά επίσημα προϊόντα Maradona», σημείωσε ο Πούρνουρι, μιλώντας στο AFP.

Το εμβληματικό «10» της «αλμπισελέστε» πέθανε από καρδιακή προσβολή την 25η Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών.

Ωστόσο, ενώ άλλοι «αστέρες» του ποδοσφαίρου, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Κιλιάν Εμπαπέ, έχουν αξιοποιήσει το όνομα και τη φήμη τους για να δημιουργήσουν εμπορικά σήματα, ο Μαραντόνα δεν το έκανε ποτέ.

«Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι δεν συνέβη κατά τη διάρκεια της ζωής του και μετά τον θάνατό του, η οικογένεια και τα παιδιά του δεν ήθελαν να συνεργαστούν με κανέναν», εξήγησε ο Πούρνουρι, συμπληρώνοντας ότι «χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους».