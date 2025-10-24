Λευκός Οίκος: Η αίθουσα χορού Τραμπ «εξαφάνισε» 2 ιστορικές μανόλιες από τον Κήπο Ζακλίν Κένεντι

Δύο δέντρα που χρονολογούνται από το 1940 και τιμούν δύο προέδρους, έχουν αφαιρεθεί από τον κήπο Ζακλίν Κένεντι του Λευκού Οίκου, όπου εκτελούνται εργασίες κατεδάφισης στην Ανατολική Πτέρυγα, προκειμένου να ανεγερθεί αίθουσα χορού, αξίας 300 εκατ. δολαρίων.

Δορυφορικές εικόνες που τράβηξε η Planet Labs και δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη δείχνουν ότι τουλάχιστον έξι δέντρα στο χώρο του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένων των δύο που τιμούν τους Προέδρους Γουόρεν Χάρντινγκ και Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ, έχουν αφαιρεθεί.

Satellite images from Planet Labs PBC reveal recent changes at the #WhiteHouse, as construction of a new ballroom is reportedly underway. While the plan was not to alter the existing structure, before-and-after images show the East Wing has been demolished. #US pic.twitter.com/Rh64X0GBcW — CGTN (@CGTNOfficial) October 24, 2025

Η μανόλια του Χάρντινγκ φυτεύτηκε αρχικά από την πρώτη κυρία Φλόρενς Χάρντινγκ το 1922 βορειοανατολικά της εισόδου στην αρχική Ανατολική Πτέρυγα του 1902, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πάρκων. Το δέντρο ξαναφυτεύτηκε το 1947 και αργότερα επαναχαρακτηρίστηκε ως αναμνηστικό δέντρο τη δεκαετία του 1950, σύμφωνα με την υπηρεσία πάρκων.

Το δέντρο Ρούσβελτ φυτεύτηκε αρχικά το 1942 νοτιοανατολικά της εισόδου της νεόκτιστης Ανατολικής Πτέρυγας, σύμφωνα με την υπηρεσία του πάρκου. Το δέντρο χαρακτηρίστηκε ως αναμνηστικό δέντρο στα μέσα της δεκαετίας του 1950.

Ο Κήπος Ζακλίν Κένεντι που ιδρύθηκε από την πρώτη κυρία Έντιθ Ρούσβελτ ως ο Αποικιακός Κήπος το 1903 δίπλα στην Ανατολική Πτέρυγα ισοπεδώθηκε επίσης κατά την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες.

Οι αλλαγές στον περιβάλλοντα χώρο έγιναν χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της κυβερνητικής επιτροπής που έχει συσταθεί με ομοσπονδιακό νόμο για να διασφαλιστεί η διατήρηση και η ακεραιότητα των κυβερνητικών κτιρίων στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους της επιτροπής που μίλησαν στο ABC News.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ λιθόστρωσε επίσης τον Κήπο με τα Τριαντάφυλλα, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον ίδιο αρχιτέκτονα που σχεδίασε τον Κήπο Κένεντι.

Διαβάστε επίσης