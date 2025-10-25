ΗΠΑ: Οι τελευταίες σπαρακτικές αναρτήσεις της 19χρονης TikToker, κόρης γνωστού τηλεπαρουσιαστή

H Έμμαν Ατιένζα, σταρ του TikTok και κόρη τoυ τηλεπαρουσιαστή Κιμ Ατιένζα, πέθανε σε ηλικία 19 ετών με την οικογένειά της να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου της δημοσιεύοντας μία συλλογή φωτογραφιών.

Με την αναγγελία του θανάτου της, πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να μπουν στο προφίλ της και να γράψουν κάτω από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις της Έμμαν, οι οποίες είναι σαν να προμήνυαν το τέλος.

Σε μία από αυτές, η Έμμαν μοιράζεται φωτογραφίες που μοιάζουν με φωτογραφίες από διακοπές μόλις πριν από μια εβδομάδα, με τη μία να στέκεται δίπλα σε μια πισίνα, ενώ σε μια άλλη να τρώει παγωτό φορώντας μπικίνι.

Σε ένα βίντεο, φαίνεται να κάνει αναρρίχηση, ενώ ένα δεύτερο βίντεο την δείχνει να κάνει σκέιτμπορντ.

Μια άλλη ανάρτηση από περίπου μια εβδομάδα περιείχε μια σειρά από εικόνες από την παιδική ηλικία της Έμμαν, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών της ίδιας και της οικογένειάς της.

«Αυτή η ανάρτηση είναι αφιερωμένη στα παιδικά μου χρόνια και στον ζωολογικό κήπο που με μεγάλωσε», έγραψε στη λεζάντα.

Η πιο πρόσφατη ανάρτησή της - ένα βίντεο μοντάζ με αναμνήσεις με τους φίλους της - κοινοποιήθηκε μόλις πριν από τρεις ημέρες. «Αυτό το βίντεο απαγορεύτηκε στο tt», έγραψε. «Αυτό γίνεται σκληρό [sic];»

Η Έμμαν ήταν κόρη του Φιλιππινέζου τηλεοπτικού παρουσιαστή και μετεωρολόγου Κιμ και της συζύγου του, επιχειρηματία Φελίσια Χανγκ. Ο παππούς της ήταν ο πρώην δήμαρχος της Μανίλα, Λίτο Ατιένζα.

Τα ιατρικά αρχεία από την κομητεία του Λος Άντζελες αναφέρουν ότι η Έμμαν πέθανε σε ένα σπίτι στο Λος Άντζελες την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου.