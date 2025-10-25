Νέα Ζηλανδία: 13χρονο αγόρι κατάπιε 100 μαγνήτες - Tου αφαιρέθηκε τμήμα του εντέρου

Άναυδοι έμειναν οι χειρουργοί σε νοσοκομείο της Νέας Ζηλανδίας όταν ανακάλυψαν ότι ο πόνος στην κοιλιά ενός 13χρονου, ήταν οι περισσότεροι από 100 μαγνήτες υψηλής ισχύος που είχε καταπιεί και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο νεαρός υπέφερε από κοιλιακούς πόνους για τέσσερις ημέρες, όταν απευθύνθηκε στους γιατρούς αποκαλύπτοντας ότι είχε καταπιεί 80 με 100 μαγνήτες νεοδυμίου περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με δημοσίευμα που δημοσιεύτηκε στο New Zealand Medical Journal.

Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν στη συνέχεια ότι οι μαγνήτες - οι οποίοι έχουν απαγορευτεί στη Νέα Ζηλανδία από το 2013 - ήταν συνδεδεμένοι σε «τέσσερις γραμμικές αλυσίδες» μέσα στα έντερα του, περιορίζοντας τη ροή του αίματος και του οξυγόνου στην περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο του ιστού.

Οι γιατροί υπέβαλαν άμεσα τον έφηβο σε χειρουργική επέμβαση για να ανακτήσουν τους μαγνήτες, ενώ αφαίρεσαν επίσης τμήματα του εντέρου του που είχαν υποστεί ζημιά.