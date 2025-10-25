Ο σπαραγμός του μωρού που έκανε τατουάζ ήταν για να κερδίσουν ένα σπίτι

Ένα πρόσφατο βίντεο στο διαδίκτυο προκάλεσε οργή, καθώς έδειχνε ένα μωρό μόλις ενός έτους να σπαράζει στο κλάμα καθώς οι γονείς του, του έκαναν τατουάζ στο χέρι.

Μετά την κατακραυγή, οι δημιουργοί του βίντεο ισχυρίστηκαν ότι ήταν ψεύτικο και μέρος ενός διαφημιστικού για να κερδίσουν έναν διαγωνισμό που διοργάνωσε ο Mellstroy, Λευκορώσος blogger που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φυγή.

Ο 26χρονος Αντρέι Μπούριμ, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, είχε υποσχεθεί να χαρίσει διαμερίσματα αξίας λίγο πάνω από 45.500 λιρών σε δημιουργούς του TikTok που έφτιαξαν τα πιο εξωφρενικά διαφημιστικά βίντεο για το έργο του που συνδέεται με το καζίνο.

Η μητέρα του παιδιού υποστήριξε ότι δεν έγινε τατουάζ στο παιδί, αλλά γράφτηκε με στιλό και απέδωσε τα κλάματά του στην κούραση. Για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της, η γυναίκα παρείχε ένα βίντεο που έδειχνε τα χέρια του παιδιού απαλλαγμένα από επιγραφές.

Μετά την οργή για το βίντεο, ο streamer Mellstroy ανακοίνωσε δημόσια ότι δεν θα δεχτεί καμία υποβολή βίντεο που να αφορά παιδιά.

Καταδίκασε τους γονείς σε μια δήλωση που αναφέρει: «Θα ήθελα να σας ζητήσω να μην χρησιμοποιήσετε μικρά παιδιά στην πρόκληση, καθώς φαίνεται γελοίο, για να μην το θέσω αλλιώς, και είναι απολύτως ηθικά λάθος».

Ο Μέλστροϊ, ο οποίος διαθέτει 7,6 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιμετωπίζει και ο ίδιος αντιδράσεις για τον διαγωνισμό.

Η Ρωσίδα επόπτρια της αρχής διαδικτύου, Εκατερίνα Μιζουλίνα, ζήτησε επείγουσα ποινική έρευνα για το βίντεο.