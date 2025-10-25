Ηρωική διάσωση: Βούτηξαν με τα εσώρουχα στη θάλασσα για να σώσουν 3 φάλαινες - Βίντεο

Τρεις φάλαινες ξεβράστηκαν σε μία παραλία της Νέας Σκωτίας πριν λίγες ημέρες και η άμπωτη πλησίαζε γρήγορα, με τον χρόνο να τελειώνει.

Δύο φίλοι, ο Μαρκ Ράνκιν και ο Γκραντ Κάμερον έφτασαν στην παραλία και χωρίς να το πολυσκεφτούν, έβγαλαν τα χοντρά ρούχα τους και βούτηξαν στη θάλασα, προσπαθώντας να σώσουν τα κήτη. Και έγιναν το θέμα της ημέρας.

«Γδυθήκαμε και μείναμε με τα εσώρουχάμας και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε», δήλωσε ο Ράνκιν στο CTV News γελώντας. «Βγάλαμε το πρώτο (στη θάλασσα) χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το δεύτερο, του πήρε λίγο περισσότερο χρόνο να συνέλθει, αλλά το βγάλαμε σε βαθύτερα νερά».

Μία ακόμη φάλαινα παρέμεινε ακινητοποιημένη, οπότε η ομάδα συνέχισε να εργάζεται, σώζοντας τη ζωή του τρίτου ζώου.

Δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω βοήθεια. Ο Ράνκιν και ο Κάμερον είχαν παρέμβει —κυριολεκτικά— για να σώσουν τα εμβληματικά θηλαστικά.

Οι αρχές παροτρύνουν πάντα τους πολίτες να είναι προσεκτικοί όταν αλληλεπιδρούν με άγρια ​​ζώα, επειδή είναι συχνά μεγάλα και ισχυρά, και οι καλές προθέσεις μπορούν μερικές φορές να οδηγήσουν σε ατυχία.

Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ο ηρωισμός των δύο ανδρών ήταν καθαρά θετικός. Έγινε μια καλή πράξη και σώθηκαν τρεις φάλαινες.

«Το να μπορούμε να τους αγγίζουμε και να τους κοιτάμε στα μάτια, αυτό είναι που μας ενθάρρυνε, νομίζω, και μας έκανε να κάνουμε το σωστό», είπε ο Ράνκιν.«Νιώθουμε πολύ καλά γι' αυτό, και αν μη τι άλλο, θα γελάσουμε πολύ που θα εμφανιστούμε στις ειδήσεις με τα εσώρουχά μας.»