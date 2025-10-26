Ισημερινός: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας σε αίθουσα μπιλιάρδου σε πόλεμο συμμοριών

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα στον Ισημερινό, σε ανταλλαγή πυρών μέσα σε μια αίθουσα μπιλιάρδων στο Σάντο Ντομίνγκο, μια πόλη που απέχει 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κίτο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι αρχές αποδίδουν το αιματηρό επεισόδιο στον «πόλεμο μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων».

Στον Ισημερινό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών και οι ανταλλαγές πυρών είναι συνηθισμένο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες στα μπιλιαρδάδικα του Σάντο Ντομίνγκο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι ανθρωποκτονίες αυξήθηκαν κατά 47%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οργανωμένου Εγκλήματος.

