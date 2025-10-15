Κλιμακώνεται η βία στον Ισημερινό: Βόμβες εξερράγησαν σε γέφυρες και εμπορικό κέντρο - Βίντεο

Εκρηκτικοί μηχανισμοί πυροδοτήθηκαν σε δύο γέφυρες, σε δρόμους κατά μήκος των ακτών του Ισημερινού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών της χώρας, καθώς εντείνεται η βία, μία ημέρα αφού παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη έξω από ένα εμπορικό κέντρο στο Γουαγιακίλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

?? #Ecuador: en la noche del 15 de octubre, se registró la explosión de un auto en #Guayaquil. En el lugar se descubrió un segundo vehículo cargado con explosivos ➡️ https://t.co/3hZbORaTG5 pic.twitter.com/4461bTL8CU — FRANCE 24 Español (@France24_es) October 15, 2025

Ο υπουργός Υποδομών Ρομπέρτο Λούκε ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι επιθέσεις στις γέφυρες είχαν ως στόχο να διαταραχθεί η κυκλοφορία. Σημείωσε ότι οι αρχές «εργάζονται για να εκτιμήσουν τις ζημιές» και την κατάσταση των γεφυρών.

#Internacionales



Al menos 30 heridos y un taxista fallecido dejó la explosión de un coche bomba en los exteriores del centro comercial #MalldelSol, en el centro financiero de Guayaquil, Ecuador. pic.twitter.com/PqOGtqqwtH — El Clarín (@SVElClarin) October 15, 2025

Την Τρίτη, ένα όχημα ανατινάχθηκε έξω από εμπορικό κέντρο στο Γουαγιακίλ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας πολλούς άλλους. Ένα δεύτερο παγιδευμένο αυτοκίνητο βρέθηκε σε μικρή απόσταση, όμως δεν εξερράγη.

