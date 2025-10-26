Ιταλία: «Χόρεψε» η Καμπανία από σεισμό - Δεν υπάρχουν θύματα

Στις 23 Νοεμβρίου του 1980, σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών, πάντα στην περιοχή Ιρπίνια της Καμπανίας, είχε προκαλέσει 2.914 νεκρούς, 8.848 τραυματίες και πάνω από 280.000 άστεγους.

Newsbomb

Ιταλία: «Χόρεψε» η Καμπανία από σεισμό - Δεν υπάρχουν θύματα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή, το βράδυ του Σαββάτου στις 9 και 49 λεπτά τοπική ώρα, σε όλη την περιφέρεια της Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη. Ο σεισμός είχε ως επίκεντρο την περιοχή Μοντεφρεντάνε, κοντά στην πόλη Αβελίνο και εστιακό βάθος δεκατεσσάρων χιλιομέτρων.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στην συγκεκριμένη περιοχή - η οποία ονομάζεται Ιρπίνια - βρίσκεται σε εξέλιξη σεισμική ακολουθία, με δονήσεις οι οποίες, πριν από την αποψινή, είχαν αγγίξει τους 3,6 βαθμούς. Μεγάλος αριθμός κατοίκων βγήκε από σπίτια του και βρίσκεται σε δρόμους και πλατείες. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν θύματα και ούτε σοβαρές ζημιές.

Στις 23 Νοεμβρίου του 1980, σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών, πάντα στην περιοχή Ιρπίνια της Καμπανίας, είχε προκαλέσει 2.914 νεκρούς, 8.848 τραυματίες και πάνω από 280.000 άστεγους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινή επίθεση

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Είμαι αισιόδοξος για «συνολική συμφωνία» με την Κίνα

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Είχε αποτύχει δέκα φορές στις εξετάσεις οδήγησης πριν σκοτώσει τρεις ανθρώπους στη Φλόριντα

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Χόρεψε» η Καμπανία από σεισμό - Δεν υπάρχουν θύματα

00:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρόσθετοι δασμοί 10% στον Καναδά από τον Τραμπ

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας σε αίθουσα μπιλιάρδου σε πόλεμο συμμοριών

23:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν τέσσερις μετά τις απολογίες - Ελεύθεροι άλλοι 8 κατηγορούμενοι

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Εκτός συζήτησης» η μόνιμη διχοτόμηση της Λωρίδας της Γάζας

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών σε Δράμα και Θάσο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας ηγέτη της αντιπολίτευσης - «Ενθαρρύνει αμερικανική στρατιωτική εισβολή»

23:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ηθοποιός Τζουν Λόκχαρτ της «Λάσι» πέθανε στα 100

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χελώνα επιτέθηκε σε τουρίστρια - Της προκάλεσε τραύματα στο πόδι

23:20TRAVEL

Αυτοί είναι οι ασφαλέστεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2026

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Χαμάς πρέπει να ξεκινήσει την επιστροφή των σορών των ομήρων - «Θα παρακολουθώ προσεκτικά τις επόμενες 48 ώρες»

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγόρευσε την είσοδο στην πόλη στον πρόεδρο του συνδέσμου Παλαιστινίων της χώρας

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Βούτηξαν με τα εσώρουχα στη θάλασσα για να σώσουν 3 φάλαινες - Βίντεο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Σεούλ: Μεθυσμένος Ρώσος επιτέθηκε με μπαλτά σε περαστικούς και αστυνομικούς

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Οδηγός συνάντησε αρκούδα και τα δύο μικρά της στον δρόμο - Δείτε βίντεο

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδες «νίντζα» τρομοκρατούν την Ιαπωνία - Φρενίτιδα θανατηφόρων επιθέσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους - Βίντεο

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Ανδρουλάκη μετά τον σάλο για τα σχόλια για Μητσοτάκη

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα διεξαγόταν ένας πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας: Τα αμερικανικά χτυπήματα στα λιμάνια που θα γυρίσουν μπούμερανγκ

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χελώνα επιτέθηκε σε τουρίστρια - Της προκάλεσε τραύματα στο πόδι

03:58ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης μας έχει πλέον και άλλον... συνοδό στο διάστημα - Ανακαλύφθηκε το ημί-φεγγάρι 2025 pn7

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Βούτηξαν με τα εσώρουχα στη θάλασσα για να σώσουν 3 φάλαινες - Βίντεο

02:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινή επίθεση

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

21:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε και 53χρονη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλέκονται και οι κόρες της

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Είχε αποτύχει δέκα φορές στις εξετάσεις οδήγησης πριν σκοτώσει τρεις ανθρώπους στη Φλόριντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ