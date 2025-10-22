Απανωτές μικρές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν τη δυτική Φθιώτιδα

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της δυτικής Φθιώτιδας ένα «σμήνος σεισμών».

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφηκαν σε διάστημα περίπου 3 ωρών από τις 5 τα ξημερώματα έως και τις 7:10 13 μικροσεισμοί. Τουλάχιστον τέσσερις από αυτούς είχαν μέγεθος άνω των 2,3 Ρίχτερ με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 3,1 Ρίχτερ στις 6:50 και να αναστατώνει τους κατοίκους του Δήμου Μακρακώμης.

Ο κυριότερος μέχρι στιγμής σεισμός μεγέθους 3,1 της κλίμακας Ρίχτερ, υπολογίστηκε με εστιακό βάθος μόλις 12,5 χλμ για αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε συνδυασμό και με τις μικρότερες απανωτές δονήσεις.

Διαβάστε επίσης