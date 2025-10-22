Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις
Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετούς δρόμους της Αττικής
Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο Λεκανοπέδιο καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλές από τις κεντρικές οδούς της Αττικής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής αυξημένη κίνηση παρατηρείται:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) από Π. Ράλλη έως Αχαρνών
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10'-15' από κόμβο Κύμης έως κόμβο Πεντέλης, λόγω σύγκρουσης οχημάτων.
