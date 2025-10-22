Ισχυρός σεισμός 6,0 Ρίχτερ στην Κόστα Ρίκα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 21:57 τοπική ώρα (06:57 ώρα Ελλάδος) στην Κόστα Ρίκα, σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 35 χιλιόμετρα νότια του Σαν Ισίδριο δε Ελ Χενεράλ, στην επαρχία Σαν Χοσέ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 31 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ωστόσο η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της χώρας.