Κολομβία: Παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC «θα πολεμήσει» σε περίπτωση στρατιωτικών επιχειρήσεων

Παράταξη διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC κατέστησε σαφή χθες Σάββατο την πρόθεσή της να «πολεμήσει» εναντίον των ΗΠΑ σε περίπτωση παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας της Κολομβίας, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να διατάξει να διεξαχθούν χερσαίες επιχειρήσεις για να παταχθεί η διακίνηση ναρκωτικών.

«Είμαστε συνηθισμένοι να πολεμάμε (...) όποιον χρειάζεται να πολεμήσουμε. Ήμασταν πάντα αντίπαλοι της αμερικανικής αυτοκρατορίας», τόνισε το Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC) σε ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε στον Τύπο της Κολομβίας.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμιά στρατιωτική επέμβαση ούτε παραβίαση της κολομβιανής εθνικής κυριαρχίας», επέμεινε η ένοπλη οργάνωση.

Το EMC είναι η κυριότερη παράταξη διαφωνούντων που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης η οποία είχε οδηγήσει στον αφοπλισμό και τη διάλυση της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας).

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, κυρίως στην Καραϊβική, αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζουν ως σκάφη διακινητών ναρκωτικών.

Εξ όσων είναι γνωστά ως σήμερα, έχουν εξαπολύσει δέκα, τα οποία σκότωσαν τουλάχιστον 43 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, αλλά και την Κολομβία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον κολομβιανό ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο ότι δεν κάνει τίποτα εναντίον της παραγωγής κοκαΐνης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής – έφθασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «βαρόνο της κοκαΐνης» – και η κυβέρνησή του επέβαλε τον σοσιαλδημοκράτη αρχηγό του κράτους οικονομικές κυρώσεις.

«Το επόμενο βήμα είναι οι χερσαίες επιχειρήσεις», απείλησε.

Ο κ. Πέτρο αντέτεινε πως «οποιαδήποτε χερσαία επίθεση είναι εισβολή και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της χώρας του.

Το EMC φέρεται να ελέγχει την παραγωγή κοκαΐνης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ιδίως στην Κατατούμπο, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης αυτής Ιβάν Μορδίσκο είναι ο πλέον καταζητούμενος κακοποιός στην Κολομβία, η οποία συνεχίζει να σπαράσσεται από ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στις δυνάμεις του κράτους και σε διάφορες ένοπλες δυνάμεις για πάνω από μισό αιώνα.

